¿Qué personaje ha muerto en el último episodio de la serie ‘Entrevías’?

Este martes 3 de mayo, Telecinco emitía el sexto episodio de la segunda temporada de la serie Entrevías, ficción protagonizada por José Coronado y que se estrenó el pasado 1 de febrero. Un capítulo muy especial, en el que se producía la muerte de uno de sus personajes, tal como ya se había venido anunciando.

Toda la entrega estuvo marcada por varios intentos de asesinato, como el de Nelson (Felipe Londoño) por parte de Nata (María de Nati), si bien el personaje que se ha despedido de la audiencia para siempre es Ezequiel (Luis Zahera).

Si en el capítulo anterior era Yeyo quien fallecía, ahora el expolicía se infiltraba en la organización criminal del fantasma para conseguir descubrir su identidad. Tras conseguir un informe de las violaciones que habían ocurrido en el barrio, Ezequiel se las hacía llegar al fantasma en una esperada reunión.

Nata, sin embargo, dudaba de las intenciones de Ezequiel y así se lo hacía llegar al fantasma. Cuando el personaje interpretado por Zahera se montaba en el coche para ir a conocer a Salgado (Jordi Sánchez), un motorista le disparaba, y moría a la luz del día, ante la mirada de Gladys (Laura Ramos) y Tirso (José Coronado).

Este momento me ha roto el corazón 💔#Entrevías

Que hacemos ahora sin Ezequiel? pic.twitter.com/eEAJrQ0MUm — MARICUCHI REINA ❤ (@MariaReina98) May 4, 2022

Poco antes de su muerte, Ezequiel le había pedido a Amanda volver a ejercer. “Si esto lo sacamos adelante, crees que en algún momento me podrán devolver la placa? Yo hice lo que hice, pero me entregué, colaboré y tu sabes que yo por encima de todo soy un policía de los pies a la cabeza”, decía Ezequiel, palabras que no convencían en absoluto a la inspectora interpretada por Itziar Atienza.

En las redes sociales, los espectadores se dividían entre el gran impacto que había supuesto la muerte del personaje, pero aplaudían el giro, y los que consideraban un gran error el haber acabado con la vida de Ezequiel.

Los guionistas os habéis columpiado mucho matando a Ezequiel.



No os lo perdonaré jamas.😡



#Entrevias — La Ginja (@_Ginginha_) May 3, 2022

#Entrevias No me jodas que se han cargado a Ezequiel 😡😡😡 el mejor actor de la serie, el alma de todo! — Adridan (@Adridan4) May 4, 2022

#entrevias

Ya no sé si seguir viendo la serie, como podéis cargaros a Ezequiel? Si Coronado y Luis es lo mejor de la serie. — Hispano (@HispanoMalaga) May 4, 2022

#Entrevias habéis matado a uno de los mejores personajes de la serie.. Ha estado a punto de morir dos veces .. por Nata y cuando lo apuntan.. y a la tercera adiós #ezequiel 😭😭😭😭 pic.twitter.com/WEktKH8HFj — » Cчdια†📦 « (@Cydia_Vu) May 4, 2022

Joder porque os habeis cargado a ezequiel,maravilloso actor @LuisZahera ,esperando tu proximo papel.#entrevias muerte — jorge sanchez (@JorgeVayatipito) May 4, 2022

Luis Zahera era lo mejor de Entrevías. Parecía que el actor había hecho vivir de verdad al personaje. Te echaremos de menos Ezequiel :'( #Entrevías #luiszahera pic.twitter.com/vvYDRdPBBP — ᴄᴏᴍᴇɴᴛᴀ★ʀᴇᴀʟɪᴛʏ (@Comentarealit17) May 3, 2022

Según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’, Entrevías anotó con el capítulo de anoche 1.702.000 espectadores y el 15,5% de share, manteniendo prácticamente idénticos los datos conseguidos una semana antes, donde tan solo atrajo a 8.000 espectadores más y 0,2 puntos más de cuota media. Fue líder de su franja de emisión, consiguiendo una considerable ventaja frente al resto de propuestas: La noche D, Inocentes, Todo es verdad y laSexta Clave.

