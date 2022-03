De cómo el Festival de Málaga supo darle su lugar a las series de televisión

Históricamente, la televisión siempre ha sido considerada como la hermana pequeña del cine. De hecho, con cierta mirada de condescendencia y, por qué no decirlo, snobismo, en los medios de comunicación se hablaba de ella como la pequeña pantalla.

Sin embargo, durante los últimos años, gracias al salto de calidad de la ficción y el cambio en el consumo audiovisual, esta barrera está terminando por romperse, aunque todavía haya quién mire a las series del abierto con complacencia y menosprecio.

Muchos festivales de cine lo supieron ver pronto. Así es el caso del Festival de Málaga, que ya en 2018 se reservó el estreno en la sección de Málaga Premiere de dos ficciones: Vis a vis, de FOX, y Matar al padre, de Movistar +.

No obstante, no era una novedad en el festival ya que cinco años antes se presentó la tv-movie de Antena 3 sobre la vida de Rocío Jurado, Como las alas al viento, que finalmente no se vería en abierto y terminaría siendo estrenada en la plataforma Flixolé, “el Netflix del cine español”.

Ya en 2019, el certamen hizo hueco a una ficción más, esta vez del abierto. Aquel año se proyectaron en el Teatro Cervantes la segunda temporada de Gigantes, dirigida por Enrique Urbizu e Instinto, de Carlos Sedes y Roger Gual, ambas de Movistar +; y la nueva temporada de Cuéntame cómo pasó, de TVE, dirigida por Oscar Aibar.

Al año siguiente, antes de que la pandemia obligara a posponer la edición, el Festival anunció que doblaría su apuesta por la televisión y apostaría por hasta cinco series. Dentro de la Sección Oficial Fuera de Concurso estarían La línea invisible (Movistar), de Mariano Barroso; Vamos Juan (TNT), de Borja Cobeaga; HIT (TVE), de Joaquín Oristrell, y Valeria (Netflix), de Inma Torrente y Nely Reguera.

Además, en la sección Málaga Premiere también se podría ver The Paradise (Kosta), rodada precisamente en la Costa del Sol; y las primeras imágenes de dos nuevas producciones de Atresmedia Studios, Veneno, de ATRESPlayer PREMIUM, y El Internado: Las cumbres, de Amazon Prime Video.

Finalmente, tras la suspensión del certamen por la pandemia del Covid, el certamen sólo pudo estrenar la serie HIT, con Daniel Grao al frente, con excelentes críticas.

Todavía en pandemia, con el festival trasladado al mes de agosto, se apostó por Ana Tramel (La 1), de Salvador García Ruiz y Gracia Querejeta; Lucía en la telaraña (RTVE Play), de Tomás Ocaña Urwitz; Maricón Perdido (TNT), de Alejandro Marín; y Paraíso (Movistar), de Fernando González Molina.

Y llegamos a esta edición. Hasta ahora, las series habían pasado por distintas secciones como la Málaga Premiere o en la Sección Oficial Fuera de Concurso. Sin embargo, en esta ocasión se ha decidido crear una sección sólo para la ficción llamada Pantalla TV, donde se han proyectado hasta siete series o documentales.

Así, en esta semana, por Málaga han pasado Heridas, de Atresmedia; Días Mejores, de Amazon Prime Video en colaboración con Mediaset España; Rapa, de Movistar +; Chicos, la serie, que se puede ver a través de TikTok o Twitter; Cucut, de TV3; Ser o no ser, de RTVE Play; y el documental 800 metros, de Netflix.

Además, esta última plataforma ha aprovechado el marco del Festival de Málaga para realizar entrevistas promocionales de los actores y guionistas de Élite, que el próximo viernes 8 de abril estrenará los nuevos capitulos de su quinta temporada.

