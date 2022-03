Kiko Jiménez estalla contra Gloria Camila: "Yo no soy responsable de tu enfermedad, demuéstralo"

Una tarde más, Kiko Jiménez ha sido el protagonista de Sálvame. El que fuera pareja de Gloria Camila, no ha dudado en responder a las declaraciones que la hija de Ortega Cano pronunciaba ayer en Ya son las ocho: "Yo por culpa de este señor he tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos, he tenido que hacer muchas cosas que yo jamás he contado".

En estas duras declaraciones vertidas en el programa de Sonsoles Ónega, la hija de Rocío Jurado culpaba directamente a Kiko Jiménez de la enfermedad que sufrió.

💥BRAVA!👏 Gloria Camila carga contra Kiko Jiménez y le llama sinvergüenza y provocador por los pasillos de Telecinco . Por su culpa tuvo anorexia nerviosa,me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos. He tenido que hacer muchas cosas que yo jamás he contado. pic.twitter.com/IrPPpTK7Le — 🌹Rosa M🌹🫂 (@RosaMMunoz) March 15, 2022

Ni corto ni perezoso, el colaborador no ha querido dejar indiferente a nadie y ha comenzado fuerte su intervención en Sálvame Lemon Tea. "No me siento responsable en absoluto, me ha sorprendido que me acuse directamente a mí. Nadie se ha preocupado de pedirle partes médicos o informes de psicólogos. Esos que se llaman 'periodistas' no se preocupan de meterse en la hemeroteca, en su cuenta de Instagram, y recopilar información que ella ha contado. Ella daba 'tips' para adelgazar, para bajar hasta 47 kilos, para hacer ejercicio... Y ahora me culpa a mí para desviar la antención", sentenciaba el andaluz.

Venga que viene respuesta con pruebas para Gloria Camila, yo le creo a Kiko Jiménez😎llamándole PALMEROS a los “periodistas” 😂💣#LemonTea16M #YoVeoSálvame #APOYOROCÍO16M pic.twitter.com/W1l2yFFhIT — Will (@HastaelFuego20) March 16, 2022

Pero su respuesta no se terminaba ahí. Jiménez quiso añadir alguna que otra 'pullita' sobre el diestro Ortega Cano. Dirigiéndose directamente a su hija comentaba: "Gloria, ¿qué yo no le gustaba a Ortega? ¿Seguro? No sigamos por ahí...", a lo que María Patiño visiblemente sorprendida, no dudó en preguntarle si el propio Ortega había intentado coquetear con él. Evitando responder, Kiko Jiménez aseguraba que "el que cojea de la pata es él, por el accidente que tuvo".

