¿Por qué hay algunos colaboradores de 'Sálvame' que usan pinganillo y otros no?

El conflicto entre Jorge Javier y Gema López ha sido el caldo de cultivo perfecto para destapar uno de los misterios de Sálvame; el uso del pinganillo. Es un elemento esencial para los presentadores de televisión, pero sobre todo, se usa para mantener contacto directo con la realización y dirección de un programa. En el caso de Sálvame, sus presentadores, Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, son los que más usan este dispositivo.

Pero además de los conductores del programa, hay algunos colaboradores que no pueden hacer su trabajo si no es con esta "ayuda". Entre los fijos en utilizarlo, están Kiko Hernández y Rafa Mora y, en ocasiones, Kiko Matamoros.

Mientras Jorge Javier y Gema López intentaban firmar la paz, Belén Esteban abría el melón. Esteban ha dejado entrever que muchos colaboradores solo dicen las opiniones que se les ordena desde la dirección del programa, y no las suyas propias. "Como en todos los programas, aquí llevamos pinganillo. Porque a mí me gustaría que mucha gente que lleva pinganillo, también dijera cosas que les salen de ellos", explicaba Belén.

Un dardo directo a los colaboradores que habitualmente usan este dispositivo. Inmediatamente, Rafa Mora tomaba la palabra para defenderse antes las acusaciones de Belén Esteban. "Qué feo me parece Belén, porque yo llevo el pinganillo y en toda la tarde no me han hablado todavía. No me doy por aludido", afirmaba. Y no ha dudado en preguntarle a Belén porque ella no lleva pinganillo.

La colaboradora ha explotado y su contestación ha sido tanto clara como sospechosa: "Me he negado toda mi vida a llevar pinganillo, porque yo lo que digo lo pienso. Si meto la pata la meto yo", sentenciaba. Posteriormente, dejaba caer que los colaboradores que lo usan son "marionetas". ¿No dicen entonces lo que piensan los que lo llevan? ¿Están guionizados?

Kiko Hernández no ha tardado en dar su particular explicación sobre todo este asunto: "Yo durante 13 años que he llevado pinganillo, he dicho lo que me ha dado la gana. Si hay algo de lo que me dice dirección que no me cuadra, no lo digo. Siempre he tenido esa libertad", intervenía. Este discurso arrancaba los aplausos de Belén que sentenciaba con un "lo que he dicho no iba para ti". Quizás iba dirigido al propio Rafa Mora o a Kiko Matamoros que en ocasiones también hace uso de él.

¿Herramienta o privilegio?

Gracias al conflicto vivido hoy en Sálvame por culpa de los pinganillos, se podría reflexionar sobre si son herramientas de ayuda para todos los colaboradores o solo de privilegiados. Si se analiza la intervención de Belén Esteban se llega a la conclusión de que es un elemento diferenciador.

¿Cohíben desde la dirección las intervenciones de sus colaboradores? ¿"Ayudan" a algunos y a otros no? Lo que está claro es que las órdenes que reciben desde estos aparatos tienen fuertes consecuencias en el desarrollo del programa. Y es quizás por esto por lo que Kiko Hernández es uno de los integrantes de Sálvame que más exclusivas presenta o más conflictos genera.

