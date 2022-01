Miguel Ángel Muñoz: "Estar cerca de mi tata vale más que trabajar en Estados Unidos"

2021 fue un año excepcional para Miguel Ángel Muñoz, "el más completo" de su vida. Y es que el actor madrileño pudo compaginar varios trabajos en los que dar rienda suelta a su versatidad profesional: actor, presentador, director, jurado de un programa de baile...

"He estado en Homo Sapiens, que me ha divertido mucho y ha sido un regalo. Luego The Dancer, que me devolvio la danza y me he puesto otra vez a bailar. Ahora está esta serie (Sequía) y también dirigir. Por eso no me planteo si seguir por un sitio o por otro", confiesa el actor con motivo del estreno de la serie de La 1.

"Yo intento ser honesto conmigo. Soy una persona inquieta a la que le gusta aprender, versátil para hacer diferentes cosas y, sobre todo, para disfrutarlas. Pero sí que lo que más he disfrutado ha sido pasarme a la dirección. Pensaba que me iba a fascinar y he descubierto que me gusta tanto como interpretar. Espero que esta primera aventura no sea la última", comenta el madrileño con una sonrisa de oreja a oreja en referencia a su cinta documental 100 días con la tata, Premio Forqué a Mejor Largometraje Documental.

Y es que se nota el amor con el que Muñoz habla de Luisa Cantero, la mujer que a la que tuvieron que recurrir sus padres para que le cuidara mientras ellos trabajaban. Tanto es su amor por ella que no duda rechazar proyectos de ámbito internacional para estar con ella.

"Trabajar fuera siempre me ha gustado. Pero estar cerca de mi tata es más importante. Estar aquí cerquita de ella vale más que intentar seguir labrando camino en otros países. Si en algún momento no estamos juntos, es posible que pase más tiempo en California. Pero ahora la prioridad es ella. Hacer este documental ha sido un regalo", comenta el actor.

"Con ella aprendo una lección cada día: saber lo que realmente es importante, lo cual no tiene que ver con el éxito, con los seguidores, con la taquilla, con la crítica, sino compartir las cosas mas importantes con la gente que más quieres. Ella es igual de feliz conmigo que cuando estrenemos la película en la Gran Vía o en una plataforma", confiesa.

Miguel Ángel Muñoz y Elena Rivera.

Al proyecto al que sí ha dicho que sí es Sequía, el nuevo thriller que emite cada martes La 1, a partir de las 22:10 horas, que narra la historia de dos familias separadas por la frontera cuyas vidas vuelven a cruzarse tras el paso de los años por la aparición de un cadáver.

"¡Quién se atreve a decir que no a un proyecto así! Un proyecto entre España y Portugal. Me parecía de ciencia ficción que se atrevieran a hacer algo así justo después de la pandemia. Me parecia un planazo. Y luego la trama es muy interesante", se sincera Muñoz, que interpreta al periodista Óscar Santos.

También porque su compañera de reparto iba a ser Elena Rivera, alguien con la que tenía muchas ganas de trabajar desde hace años. "Teníamos muchas ganas porque nos caíamos muy bien. Admiramos el trabajo del otro y ha sido fabuloso. Siempre que nos hemos cruzado teníamos la sensación de que nos lo íbamos a pasar muy bien juntos. Nos hemos hartado de reír. Compartimos varias aficiones como la gastronomía. Ojalá la vida nos haga coincidir mucho más".

Preguntado por Un paso adelante, aunque guarda silencio sobre su posible participación en la continuación que se prepara, Muñoz puntualiza que fue una serie "muy pionera, donde cambió un poco la forma de hacer television en España. Fue la más vendida cuando no había plataforma. Cómo fue tan transgresora en su día, no ha envejecido mal".

