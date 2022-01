Rodolfo Sancho: "Es extraño que le cueste renovar a una serie con la repercusión de 'El Ministerio del Tiempo'"

Casi veinticinco años después de Al salir de clase, Rodolfo Sancho y Miguel Ángel Muñoz volverán a coincidir en una serie. Será en Sequía, la nueva ficción de RTVE fruto de su alianza con la RTP portuguesa que se estrena este martes a partir de las 22:40 horas en La 1 y en la plataforma RTVE Play.

Protagonizada por los dos citados actores, así como Elena Rivera y Myriam Gallego, la ficción producida en colaboración con Atlantia Media y Coral Europa narra la historia de dos familias separadas por la frontera cuyas vidas vuelven a cruzarse tras el paso de los años.

Una oportunidad única para echar la vista atrás con Sancho y recordar que la cantera que dejó la mítica serie de Telecinco. "Ha salido muy buena cantera, pero si revisas bien, el 90% no son actores. Así que mi consejo a los jóvenes que hacen series juveniles es que no crean que ya está hecho, que hacer una serie de éxito no quiere decir que vayas a ser actor con 40 años", explica el actor madrileño.



"Es imposible que salgan treinta actores que funcionen el resto de la vida. Es muy duro, es muy cruel, pero es la realidad. Y hay que estar preparado para ello. Como aviso a Élites y demás, que tengan cuidado. Y no sólo hablo de Al salir de clase, sino de Sensación de Vivir, Melrose Place, e incluso Friends. Entonces hay que tomárselo con precaución", añade.

"Yo he visto cómo esa fama se subía a la cabeza. No puedo decir que lo haya vivido porque lo veía en casa y sabía que esa gente que te vio cumple otras edades, tiene otros gustos, ve otras cosas, y no quiere decir que te vayan a seguir eternamente", considera el actor, que en esta serie da vida a Martín Ruiz, yerno del todopoderoso Luís Barbosa.

No obstante, sí reconoce que en algún momento de su carrera quiso dar el salto a Hollywood. "Siempre depende del personaje porque también puede ser contraproducente. Y luego para hacer papelitos pequeñitos, prefiero hacerlos aquí. No obstante, ahora no hace falta irse a ningún sitio porque tenemos nuestro pequeño Hollywood con una repercusión gigante en el mundo entero".

Y qué mejor ejemplo que La casa de papel, en la cual ve similitudes con Curro Jiménez, la serie que lanzó al estrellato a su padre Sancho Gracia. "Curro Jiménez era un revolucionario que robaba a los ricos. Es el éxito de La casa de papel: pegarle un bofetón al sistema. Si tú ves Curro Jiménez hay momentos que dice que su lucha es contra los déspotas. La gente necesitaba entonces escuchar eso".

Ha habido unas cuántas propuestas para hacer Curro Jiménez

En este momento, preguntado si estaría dispuesto a embarcarse en un remake de la serie de La 1, tomando el testigo de su padre, Sancho confiesa que ha habido alguna que otra propuesta, pero que "tendría que darse circunstancias muy especiales".



"Primero, emular a mi padre es muy complicado y las comparaciones serían inevitables. Y por amor prefiero no vivir esas comparaciones. Además somos actores distintos. Y luego hay un tema que me parece el más preocupante: cuando algo es un éxito así, no se puede superar. Si haces Indiana Jones, no lo puedes superar. Haces Star Wars con todos los medios y tampoco. ¿A quién se le ocurre la brillante idea de hacer un remake de Poltergeist? Por otro lado también pienso que sería el mayor homenaje que podría hacerle a mi padre", explica.

No obstante, ya pudo hacerle un homenaje a su padre en El Ministerio del Tiempo cuando, al viajar al pasado, eligió llamarse Curro Jiménez. "Fue un homenaje en sí mismo. Lo recuerdo con tanto cariño. Preparé mucho la frase. Miré al tipo, sonreí y dije: Curro Jiménez".

No ha sido el único momento que ha emocionado a la audiencia. También recuerda la escena en la que se encontraba con Federico García Lorca y le decía que España se seguía acordando de él. "Eso pone los pelos de punta. Todavía me emociono. Es de las pocas veces que tengo que contener la emoción. No podía estar como una magdalena. Esa historia pasará a la historia de nuestra televisión y yo feliz de haber participado en ella".



A mi entender, 'El Ministerio del Tiempo' a veces no ha sido del todo bien tratada

¿Y volverá El Ministerio del Tiempo? ¿Volvería a retomar su papel? "Puede ser. Tendría que leerlo, ver cómo van a tratar la serie. La verdad es que a veces no ha sido del todo bien tratada, a mi entender. Con esta cuarta temporada estoy muy feliz. Tuve que hacer escenas tan bonitas, tan divertidas... No sé en qué estado está el asunto. Lo extraño es que a una serie que tiene esa repercusión le cueste tanto renovar. De la tercera a la cuarta pasaron casi dos años".



"A día de hoy es una serie de culto o lo acabará siendo que ha provocado un fenómeno fan muy especial. A mí me llegan mensajes de Nueva Zelanda, Canadá, Grecia... ¿Por qué? Porque es muy original, porque es un género que se hace poco, ochentero, de aventura fantástica. Y en nuestra televisión hay poca aventura. Una cadena pública igual se puede arriesgar a hacerlo y a otros les cuesta más y van a lo seguro. Pero, ¿qué es lo seguro? ¿cómo sabes qué es lo que quiere el espectador? Nada es seguro en televisión. Muchas veces lo sorprendente es el éxito", finaliza.

