RTVE sigue apostando por la coproducción: se alía con la BBC para una serie con Hugo Silva

Después de aliarse con la RAI, France Télévisions y ZDF para Leonardo y con la RTP para Sequía, RTVE seguirá colaborando con otras televisiones públicas europeas para hacer frente común contra las plataformas de streaming.

Así, la Corporación ha anunciado este jueves que coproducirá junto a la BBC el thriller Crossfire, protagonizado por la actriz británica Keeley Hawes (Los Durrell, El guardaespaldas), al frente de un reparto internacional en el que figuran los españoles Hugo Silva y Alba Brunet.

Producida por Dancing Ledge Productions, creada y escrita por la escritora británica Louise Doughty, Crossfire se rueda en un lujoso resort de Tenerife. Una coproducción de BBC y RTVE, con la distribución de Fremantle y en asociación con Buddy Club Productions. La ficción está dirigida por Tesssa Hoffe y producida por Alex Mercer.

Keeley Hawes (Finding Alice, It’s A Sin, El guardaespaldas) encabeza un reparto internacional en el que figuran también como protagonistas los españoles Hugo Silva (El Ministerio del Tiempo) y Alba Brunet (Acacias 38), junto a nombres como Josette Simon (Riviera), Anneika Rose (Line of duty), Lee Ingleby (Inspector George Gently), Daniel Ryan (The bay), Vikash Bhai (The stranger),Shalisha James-Davis (Alex Rider) y Ariyon Bakare (His dark materials).