María Peláe despunta como favorita en 'TCMS' en una gala que no logra ganar

Precisión y sentimiento. Estas son las dos armas con las que María Peláe ha conseguido conquistar el corazón del jurado de Tu cara me suena. La cantaora se lució sobre el escenario poniéndose en la piel de Vanesa Martín e interpretando el tema 'Polvo de mariposa', una actuación que la hace ver, a ojos del público, como una de las más duras rivales de cara a vencer en la final del concurso.

"María Peláe acaba de ganar Tu cara me suena", rezaba uno de los muchos tuits que comentaron la actuación de la andaluza. Pensamiento que compartieron en aquel instante cientos de usuarios, a juzgar por todo lo que se podía leer en el hastagh de la novena gala de esta edición. El gran parecido vocal que la cantante demostró haber conseguido a la hora de imitar a Vanesa Martín, acompañado de una incuestionable similitud la hora de expresarse corporalmente sobre el escenario, hicieron de esta una actuación perfecta. Una más que notoria participación por la que consiguió el apoyo unánime del jurado para alzarse como ganadora de la noche.

"Es una de las votaciones más complicadas desde que empezamos la edición", afirmaron los jueces, que a la hora de repartir los puntos se decantaron por la artista flamenca dejando en segunda posición a Agoney, que interpretó al roquero Bon Jovi. Pese a los halagos que Peláe recibió durante la noche, el público asistente en plató -que es quién tiene la última palabra en las votaciones- otorgó la máxima puntuación al triunfito canario. Una decisión que hizo que finalmente fuera él quien ganase esta última gala. Un triunfo que, sin embargo, quiso ceder a su compañera Eva Soriano, la cual no tuvo su mejor noche interpretando a la cantante Dua Lipa.

El hecho de que Agoney terminase ganando la gala no pareció gustar a muchos de los usuarios de la red social Twitter, que se pronunciaron al respecto calificando este hecho de "robo". Lo cierto es que la cantante ha logrado en unas pocas semanas alzarse con el cariño de los espectadores de Tu cara me suena, hecho que se debe al virtuosismo que demuestra cada vez que sale a encarnar al personaje que le depara el pulsador cada semana. Un arduo trabajo que ya está viendo sus frutos a ojos de una audiencia que no tiene reparos en manifestar su disconformidad con el resultado de las votaciones.

Pero Esta no ha sido la única ocasión en la que la andaluza ha conseguido sorprender a los espectadores del programa de imitaciones. Una de sus interpretaciones más destacadas tuvo lugar en la tercera gala, en la que la cantaora se enfrentó al reto de ejecutar el 'original o copia' en compañía de Pastora Soler. Una tarea nada sencilla que supo ejecutar a la perfección convirtiéndola en la ganadora de aquella noche.

Ataviadas ambas con un espectacular vestido de noche en color blanco y melena al viento, las dos mujeres se fundieron en la misma canción. Un momento que ya queda registrado en la historia del exitoso programa de televisión como uno de las mejores actuaciones de su historia. ¿Estaremos ante la futura ganadora de Tu cara me suena 9? Aún tendremos que esperar para dar respuesta a esta cuestión.

