Roberto Álamo confiesa en 'El Hormiguero' su peor momento laboral : "Puse en venta mi Goya"

Roberto Álamo e Inma Cuesta han visitado este lunes El Hormiguero para presentar El Páramo, la nueva película de Netflix de la que son protagonistas. Entre los asuntos que los invitados han abordado con Pablo Motos en el formato de Antena 3, ha llamado la atención la sincera confesión del actor, que ha relatado uno de sus peores momentos profesionales.

Álamo ha asegurado que lo primero que hace cuando le ofrecen un papel es mirar la cuenta del banco: "Esto no es Hollywood, en España no haces una serie y vives de ello mucho tiempo. Cada vez que me ofrecen un papel miro la cuenta del banco y si me hace falta, aunque el proyecto sea flojo, lo hago".

Pese a ser dos de los rostros más reconocidos del cine español, tanto Inma como Roberto afirman haber pasado momentos complicados. "Yo soy un poco hormiguita y me gusta guardar por si hay proyectos que no me encajan o que prefiero no hacer", ha explicado Inma.

Y es que el reconocimiento profesional no siempre es garantía de trabajo. Así lo ha demostrado Álamo, que ha desvelado que pasó una mala racha laboral justo después de ganar un Goya, tanto que tuvo que poner en venta el premio en una conocida plataforma de compraventa entre particulares. "Cuando me dieron el primer Goya me tiré 9 meses sin trabajar... Menos mal que no lo vendí al final", comenta.

El actor no ha querido desvelar la cantidad que pedía por el galardón, aunque asegura que "no era excesiva". Pero luego se enteró de que no se podía vender el premio y decidió retirarlo de la aplicación.

En esos 9 meses de parón profesional, el protagonista de El Páramo revela que buscó salidas profesionales ajenas a la interpretación. "Los primeros meses decía 'ya me llamarán', pero cuando pasó el cuarto o quinto mes ya me puse a hacer currículums de camarero", confiesa. "Lo hubiera hecho, no hay problema".

Roberto e Inma también han hablado sobre si surge amistad entre los actores cuando comparten un proyecto. "Depende", desliza ella. "Yo creo que somos una gran familia mientras curramos, después cada uno tira para su casa", ha añadido Álamo, poniendo como ejemplo su propia relación con Cuesta: ""Yo la quiero mucho pero la he visto tres veces en los últimos 11 años".

La actriz, por su parte, ha afirmado que sí se pueden establecer relaciones estrechas en la profesión: "Yo con María León tengo una amistad de hermanas", ha aseverado.

