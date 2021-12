Teresa Rabal, la artista que despertó la vocación de Blas Cantó, Pablo López o Paco León

Tras coronarse una semana más como lo más visto de la noche con un 19'9% de share y 2.204.000 espectadores de media, Tu cara me suena regresa este viernes 10 de diciembre con su sexta gala, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.

David Fernández tendrá que imitar a Ojete Calor, con la oportunidad de traer a un amigo. María Peláe pidió por “alguien que se mueva menos”, y el pulsador le dio a Gracia Montes. Por su parte, Nia Correia se pondrá en la piel de Tina Turner en una imitación que promete grandes emociones. Danna Paola será el nuevo reto de Eva Soriano, mientras que Los Morancos recibieron con sorpresa su próxima imitación: El Símbolo.

Mientras, Agoney se alegró al ver que le había salido J Balvin en el pulsador, pero Rasel le robó el personaje. En su segunda tirada le salió una de las grandes imitaciones de la gala y con la que va a experimentar su primer cambio de sexo: Lady Gaga.

Por último, el pulsador decidió que Loles León la imitase, y la actriz pone todo su cariño en su actuación. Se trata de un número muy especial para ella, pues siempre se ha sentido muy unida al clan Rabal, y coincidió con Paco, el padre de Teresa, en películas tan icónicas como Átame.

Por si eso fuese poco, la propia Teresa Rabal estará en el plató, viendo cómo Loles recrea uno de sus temas más famosos, de esos que cantó durante años en televisión: el de 'Me pongo de pie, me vuelvo a sentar'. Y es que no podemos olvidarnos de que Teresa fue una artista que enamoró a los niños durante años, a través de programas como La guardería, Se busca una estrella, La casa de la guasa, Bravo Bravísimo o los premios Veo, veo.

Aunque la etapa dorada de Teresa como artista infantil fueron los años 80, donde se convirtió en un fenómeno con temas como De oca en oca o Veo, veo, fue en los 90 cuando tuvo una mayor presencia televisiva. Y es que estuvo en las filas tanto de Antena 3 como de Telecinco para presentar diversos formatos destinados a los más pequeños de la casa.

No fue una presentadora al uso, conste. Siempre tuvo un don especial para despertar en los niños su vocación de artistas. Por ejemplo, en Antena 3, tuvo el programa Se busca una estrella, en el que un grupo de jóvenes cantaban temas propios (compuestos por el marido de Teresa, Eduardo Rodrigo) y se elaboraban ránkings al estilo de los 40 principales con los favoritos del público. En aquel ‘super clan’ de Teresa Rabal había mucha madera de artistas, y prácticamente todos los chicos continuaron en el espectáculo. Por ejemplo, Elisabeth Durán fue corista de Pastora Soler, Pilar Valero fue de La Década Prodigiosa y tiene una carrera en solitario con el nombre artístico de Calaíta, y Sonia Herrero hizo teatro musical.

Teresa Rabal era un fenómeno, y muchas madres querían que sus hijos se acercasen a ella para triunfar. Y eso lo sabe muy bien Paco León, al que su madre subió a un escenario en uno de los espectáculos de Teresa, tal como contó la propia Carmina Barrios en una entrega de Alaska y Mario. Una anécdota que Paco también le contó a Bertín Osborne en el programa En mi casa o en la tuya. “Con siete u ocho años, Teresa hacía concursos de niños y la primera vez que subí a un escenario fue de voluntario con ella. Hice como de John Travolta y le tiré mi cazadora al público. Así gané. El premio era un póster de Teresa Rabal de una valla publicitaria”, narró el actor y director andaluz, quien ha tenido una carrera en un imparable ascenso desde entonces.

También debutó de la mano de Teresa Rabal un niño murciano al que cariñosamente conocían en su casa como Chiqui. Hablamos de Blas Cantó, que fue uno de los concursantes de Veo, Veo, el talent que la artista infantil desarrollaba por toda España, en el que competían en diversas disciplinas, y ganaban como premio diferentes becas de estudio.

Chiqui Cantó (Blas Cantó) interpretando de pequeño el tema 'Si tu no estás aquí' de Rosanna, en la gala final de los Premios 'Veo Veo Internacional 2003' de la Fundación Teresa Rabal. pic.twitter.com/tKmCZT2b8e — Teleaudiencias (@teleaudiencias) August 6, 2021

“Me presenté a los Veo, veo en el año 2000, con ocho o nueve años. Recuerdo a Teresa Rabal como alguien muy cercano”, recordó Blas en el programa Lazos de Sangre. En su intervención Blas aplaudió que Teresa estuviese “muy implicada” en la formación de los participantes. Blas, entonces presentado como Chiqui Cantó, ganó un tercer premio y también logró el premio simpatía del concurso.

En Veo, veo también dio sus primeros pasos Pablo López, mucho antes de entrar en la famosa academia de Operación Triunfo. Con 12 años concursó con el grupo Salliver, formado por sus compañeros de clase de música, y llegó a la semifinal, que se celebró en Marbella. “Ese vídeo no existe, lo mandé destruir a mis mejores agentes”, dijo de broma el artista en el año 2016, cuando le recordaron aquel momento en una entrevista de El Hormiguero.

“Recuerdo la ilusión y la sensación de hacer algo en el escenario y que trascienda al público, de provocar una reacción por primera vez a una masa de gente que está delante de ti. Es algo que engancha y te hace pensar que quieres mantener ese vínculo y esa sensación el resto de tu vida. También recuerdo la inocencia”, diría también sobre aquella experiencia en una entrevista en Semana.

La cantante Tamara se dio a conocer de pequeña en el programa Menudas estrellas de Antena 3, donde imitó a Pocahontas y a la italiana Laura Pausini. Pero antes de sacar su primer disco de boleros probó suerte bajo el paraguas de Teresa Rabal. Tamara concursó en el programa Bravo, Bravísimo, un certamen de talentos infantiles donde interpretó una canción llamada ‘Canta mi corazón’, compuesta por El Arrebato y que luego grabaría Camela.

La lista de artistas a los que Teresa Rabal despertó la vocación podría continuar hasta no tener fin. Porque la de ‘Me pongo de pie’ no solo apadrinaba a cantantes, sino también a bailarines, guitarristas y cualquiera que tuviese algo que contar a través del arte. En ese sentido se puede recordar al niño Antonio Rayo, Rayito, un prodigio a la guitarra que ganó el concurso Bravo, Bravísimo. Su fama fue tal que hasta lo parodió Martes y Trece. Ya adulto, Rayito se lanzó a la composición, y ha trabajado con artistas de primer nivel. A él le debemos éxitos como ‘Madre tierra’ de Chayanne o ‘La mordidita’ de Ricky Martin, y fue coautor de ‘Do it for your lover’, la canción con la que Manel Navarro fue a Eurovisión en 2017.

