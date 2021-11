La 'venganza' de 'Sálvame' a Anabel Pantoja tras su marcha: destapan la infidelidad de su padre

Justo el día en que Anabel Pantoja ha anunciado vía exclusiva su marcha definitiva de Sálvame, el programa ha revelado una información comprometedora sobre el padre de su ya excolaboradora.

Kiko Hernández ha anunciado este miércoles que posee una información que podría dinamitar la relación entre Bernardo Pantoja y Junco, su actual pareja. El colaborador ha recibido unos mensajes que, supuestamente, ha enviado el hermano de Isabel Pantoja a una mujer que no es su novia. "Por si acaso los borraban, los he imprimido", ha explicado Kiko mostrando una carpeta con los mensajes de Bernardo.

Jorge Javier Vázquez se ha encargado de leer uno de esos textos que el padre de Anabel ha enviado a su presunta amante. Con una música de guitarra sonando de fondo, el presentador ha desvelado en tono jocoso el contenido del mensaje: "Yo te comeré casi toda en tera (sic) y dejaré un cachito para tener toda una vida. Yo te comería toda una vida, ay, al 'ataquel'", ha leído el catalán entre risas.

El espacio de Telecinco, además, ha ordenado en directo a su reportero Raúl Triguero que se desplace desde la casa de Kiko Rivera, en la que estaba haciendo guardia, a la puerta de Bernardo Pantoja para tratar de hablar con él o con su pareja tras esta información.

Resulta llamativo que Sálvame desvele la supuesta infidelidad del padre de Anabel justo el día en que ella ha rechazado públicamente su vuelta al programa. La sobrina de Isabel Pantoja ha confesado en Semana que no volverá a ocupar su silla y asegura que quiere "trabajar dignamente", unas declaraciones que no han sentado muy bien a sus compañeros. "Estoy muy enfadado con Anabel", ha expresado Jorge Javier, adelantando que después abordarían el asunto de la exclusiva.

El pasado jueves 18 de noviembre, la influencer ya se negó a atender en directo a Sálvame durante la presentación de su nueva línea de joyas. "No me apetece enturbiar nada", afirmó. Posteriormente accedería a hablar con el programa para explicar que actualmente se está "buscando la vida dignamente", desvelando el motivo por el que no había vuelto aún a ocupar su silla en el plató: "Porque estoy muy bien".

Sigue los temas que te interesan