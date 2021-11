Risto Mejide se enfrenta al periodista antivacunas que le puso una denuncia en ‘Todo es verdad’

Este miércoles Cuatro emitió la entrega número 19 de Todo es verdad, el formato presentado por Risto Mejide que en esta ocasión tuvo como invitado a Enrique de Diego, un periodista antivacunas que pide cuatro años de cárcel para Risto por delitos de odio. Y es que la semana anterior el publicista habló de las medidas que iban a tomar los gobiernos de Singapur y Austria con aquellos que no se vacunaran. “Algunas de las medidas que han tomado convierten a los vacunados en apestado y a mí me parece bien. Si decides no vacunarte, allá tú”, dijo entonces Risto.

“Esto que tengo en mis manos es una denuncia hacia mi persona en la que piden para mí entre uno y cuatro años de prisión”, anunciaba Risto, que se volvió muy duro con aquellos que están en contra de la vacunación. “Todo el mundo es respetable, pero no todas las ideas son respetables ni merecen un respeto”, advirtió al respecto.

A continuación habló con Enrique de Diego, el periodista que redactó esa denuncia, que aún no ha sido admitida ha trámite, y el invitado le explicó que le había denunciado por meterse “con los no vacunados” y “por hacer el nazi”. Además, cargó contra Montse Suárez, la abogada presente en el programa. “Qué incompetente eres. Haces de jueza sin saber de la misa la mitad”, dijo de Diego. Ahí Risto le paró los pies y le advirtió que no consentiría que faltase el respeto a sus colaboradores.

La abogada acusó al periodista antivacunas de utilizar la justicia “de manera torticera” y le señaló que se confundía con los artículos del código legal. Además, explicó que el letrado que habría escrito la denuncia con el invitado fue condenado en el pasado a pagar a las personas que denunció porque tomaron medidas contra él para defender su honor.

Esta nueva entrega de Todo es verdad en Cuatro logró de media un 6,7% de cuota con 565.000 espectadores. Supuso una ligera bajada respecto a la semana pasada, cuando atrajo a 589.000 de media, aunque logró una décima más.

Sigue los temas que te interesan