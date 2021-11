¿Quién es Agoney, el concursante de 'Tu cara me suena' que va hoy a 'Pasapalabra'?

Gracias al programa tuvo la opción representar a España en el Festival de Eurovisión junto a su compañera Míriam con el tema ‘Magia’. Sin embargo, el público se decantó por el tema 'Tu canción', interpretada por Alfred y Amaia.

Al salir de la academia comenzó una carrera musical en solitario. Tras varios sencillos publicó su primer álbum hace un año, en agosto de 2020, bajo el nombre de Libertad. Su sencillo más reciente se titula 'Quién pide al cielo por ti'.

En televisión, además de en Operación Triunfo, ha participado en La mejor canción jamás cantada, Trabajo Temporal, Viajeros Cuatro y Cocina al punto con Peña y Tamara. Sin duda se trata de uno de los triunfitos de su edición que mejor han sabido aprovechar el tirón mediático del programa.

A partir del próximo viernes veremos a Agoney en el programa Tu cara me suena, donde demostrará toda su garra escénica. No obstante, fue invitado de Tu cara me suena en la edición de 2018 e imitó a Freddie Mercury con el tema 'I was born to love you'.

De este modo, Agoney tomará el relevo de Nerea Rodríguez, quien fue su compañera en OT y que fue finalista de la anterior edición del programa.