Telecinco sorprende y ya promociona la cuarta temporada de ‘La isla de las tentaciones’

Parecía que La última tentación iba a ser uno de los fenómenos de audiencias de esta temporada. El reality iba a reunir a algunos de sus participantes más emblemáticos, en una especie de edición VIP, que aunque ya ha superado la barrera de los dos millones, todavía está lejos de ser un éxito como las ediciones previas.

Quizá por eso Mediaset ya ha comenzado a promocional la cuarta temporada de La isla de las tentaciones, ya con nuevos protagonistas. “La isla de las tentaciones, una nueva temporada con novedades que no te dejarán indiferente. Próximamente, en Telecinco”, dice la voz de Sandra Barneda, en el primer avance.

Telecinco sorprende lanzando la primera promo de la cuarta edición de 'La Isla de las Tentaciones' pic.twitter.com/QwgZVnemPS — Xavi Oller 📺 (@xaviioller) October 18, 2021

Así, a pesar del traspié de La última tentación, Mediaset intentará recuperar la ilusión de los fans del reality revelación de Mediaset con nuevas parejas, nuevas historias y, sobre todo, de la esencia de La isla de las tentaciones.

Será entonces importante que la cadena aprenda la valiosa lección que le dio el público este año. Y es que no se tomaron muy bien que se preestrenase un regreso en mitele PLUS y no se viese hasta semanas después en abierto. Eso sin contar que finalmente ese anticipo fue dos entregas dedicadas a un refrito de las tres anteriores ediciones, bajo el título Regreso a la última tentación y con una cuestionable comunicación previa.

Además, necesitan apostar por un cast que enamore al espectador, que den tramas que permitan recuperar la narrativa habitual del reality, que habitualmente mostraba la evolución de las relaciones en las villas y, tras la gala final, celebraba un reencuentro para contar a la audiencia en qué punto están ahora esas parejas. Una dinámica que tampoco termina de cuajar en su spin-off La última tentación, pues se han esforzado en revivir tramas que los espectadores ya daban por cerradas y que, en vista de las cifras, ya no generan el mismo interés.

Entre los participantes de La isla de las tentaciones 4, los rumores apuntan al míster Alejandro Nieto, concursante de GH VIP 4 y su novia Tania Medina, modelo de profesión. También se habla de Miguel de Hoyos, Sevi Sánchez, Rufo Blanco y Jenny, ex pretendienta de Julen en Mujeres y Hombres y Viceversa.

