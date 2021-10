Lo que ‘La casa de papel’ debe aprender de ‘Vis a vis’ si va a tener algún spin-off

El horno en el que se está cocinando la segunda mitad de la quinta temporada de La casa de papel está a punto de abrir sus puertas. La serie que comenzó su andadura en Antena 3 y que luego se convirtió en un fenómeno mundial gracias a Netflix se despedirá de los espectadores y cerrará este atraco al Banco de España que ha dejado pérdidas muy importantes entre los personajes principales de la banda de la máscara de Dalí.

¿Nos despediremos para siempre del Profesor (Álvaro Morte), Lisboa (Itziar Ituño), Denver (Jaime Lorente) o la inspectora Alicia Sierra (Najwa Nimri)? Eso todavía está en el aire. Y es que desde hace tiempo se habla de la posibilidad de llevar a cabo algún spin-off que nos permita conocer otras aventuras de sus personajes.

Álex Pina, el creador, ya dijo antes de que se estrenase la cuarta temporada a Oprah Daily que podría haber series derivadas. “Tenemos muchas posibilidades de hacer un spin-off, sí, y creo que es gracias a las fuertes y poderosas identidades de los personajes. Siempre hemos buscado que los personajes tengan un diseño muy complejo y en capas. Así que creo que casi todos los personajes La casa de papel tienen una dualidad que nos gustaría ver en un spin-off. Podríamos ver a cualquiera de ellos en otros contextos”, dijo entonces.

En Esquire, sin embargo, dijo más adelante que tan posible es que haya una secuela como que no la haya, pues una vez se haya subido el último episodio se valorará si hay “una puerta abierta” para continuar nuevas historias “sobre alguno de los personajes” o si se abandona para siempre a la querida banda de atracadores.

Teniendo en cuenta que La casa de papel ya es una serie de Netflix no sería de extrañar que, con el tiempo, tuviésemos alguna nueva aventura de cualquiera de los personajes, quizá como mini serie, o incluso como una película. Al más puro estilo de La casa de las flores, por ejemplo.

'Vis a vis: El Oasis'

Pero para que alguna producción derivada de La casa de papel funcione será elemental aprender de otra serie del mismo creador, Vis a vis, que tuvo un spin-off llamado Vis a vis: el Oasis y que fue un gran chasco para la mayoría de los seguidores de la marea amarilla.

Porque, como ya analizamos en este mismo portal, El Oasis no era el Vis a vis que conocíamos. Obviamente tenía un universo diferente, íbamos a conocer a Macarena (Maggie Civantos) y Zulema (Najwa Nimri) en libertad, fuera de las rejas, en una nueva relación amistosa que no existía en los centros Cruz del Norte / Cruz del Sur. Ahora serían socias y atracarían juntas, pero su aventura no resultó del todo satisfactoria; no parecían nuestras presas, sino dos desconocidas que habían desdibujado su esencia a favor de los tiros y de la acción.

Se recuperaron personajes que habían muerto como el sádico Sandoval (Ramiro Blas), pero de una manera confusa y muy metida con calzador, para descubrir a estas alturas que Macarena fue su gran amor y que hasta su madre conocía sus sentimientos. Reescribiendo el pasado en lugar de avanzar con fuerza hacia un nuevo futuro. Como consecuencia el público no apoyó al máximo a la producción, ni siquiera siendo estrenada en pleno confinamiento de la pandemia, cuando más televisión se consumía.

En el caso de que La casa de papel tuviese alguna secuela o spin-off solo le pedimos que traten a los personajes con cariño, que sigan siendo los mismos, aunque no estén encerrados ni lleven monos rojos. Lo que nos eriza la piel con estos atracos son los momentos de tensión, cuando la cosa se pone muy chunga y todo al final da un giro, a veces mágico y otras muy dramático.

No nos interesaría conocer la vida cotidiana de Denver y Estocolmo como pareja feliz (si es que siguen juntos), sino cómo conviven con los recuerdos de los atracos. Cómo Río (Miguel Herrán) tiene que mirar al frente ya sin Tokio de su mano, mientras sigue metido en algún follón que le haga verse las caras (o escapar) de la justicia. O si Arturo (Enrique Arce) sigue empeñado en dar caza a algún atracador, si es que sale andando del banco.

En el caso de que La casa de papel vuelva tiene que ser a lo grande, haciendo ruido, generando aplausos. Lo peor que le puede suceder es errar el tiro con una historia incomprendida y que se sumen a las mencionadas películas de La casa de las flores, o ese Vis a vis: El Oasis, que poca gente reivindica con cariño año y medio después de su estreno.

