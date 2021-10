Manipulación en 'Secret Story': el vídeo cortado que perjudica a Luca Onestini e indigna a las redes

Secret Story ha acaparado críticas este domingo por la forma en que le ha hecho saber a Isabel Rábago que es una de las nominadas. En la gala del jueves, Luca, Adara y Lucía fueron los señalados por sus compañeros para abandonar la casa, pero finalmente el italiano y Julen pudieron salvar a uno de los concursantes y meter a otro en la lista. Ambos acordaron que fuese Luca el salvado y Rábago la nueva nominada, pero lo que ha visto la colaboradora de Viva la vida este domingo ha sido bien distinto.

El programa ha enseñado a Isabel y al resto de la casa el vídeo del momento en que Julen y Luca cambiaron la lista de nominados en 'el cubo'. Sin embargo, en lugar de poner la secuencia completa, han mostrado una pieza editada en la que la responsabilidad de ese señalamiento directo parece recaer en Luca y no en Julen, que fue quien pronunció el nombre de su compañera.

Tal y como se vio el jueves, Julen aseguró que Cynthia e Isabel son las dos compañeras con las que menos relación tiene en Guadalix. Ante esos dos nombres, el italiano propuso nominar a Rábago y finalmente el extronista comunicó que sería ella la nominada. Pero, en el vídeo que ha visto la casa, sólo se ha mostrado el momento en que Luca propone poner a Isabel en la palestra y finalmente Julen acepta.

Así ha sido la reacción de Isabel al enterarse de que estaba nominada #SecretNoche6 pic.twitter.com/99N6iJPrtk — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 17, 2021

"Llevo tres días fatal, quiero pedir perdón a Isa. Tenía que haberme metido a mí mismo y no perjudicar el concurso de nadie", ha lamentado Julen entre lágrimas tras verse el momento de la nominación de Rábago.

"No te lo voy a permitir, esto es un juego, sabíamos que había pasado algo, acatamos las normas. Yo ya dije que sabía que estaba nominada. Si has estado así estos días por mí, te mato. Estoy orgullosa de que llevo aquí seis semanas y si me voy, no es por una nominación de la casa, sino por una directa", le ha respondido la periodista.

En ese momento, Luca ha querido aclarar que él quería salvar a Adara y Julen a Lucía, pero finalmente se salvó a sí mismo para desempatar. Además, ha asegurado que la decisión de nominar a Rábago fue de Julen.

Lucía Pariente ha cargado entonces contra el italiano por estar, según ella, "echando mierda a Julen". "Lo he visto muy clarito en el vídeo", le ha espetado. No obstante, son muchos los espectadores que consideran que la opinión de Lucía podría ser distinta si el programa hubiese mostrado el momento tal y como sucedió.

La señora Pariente tiene que cerrar la boquita porque el primero en mencionar a Isa fue Julen. Dejo el vídeo para que cuando salga el jueves, lo vea 🙄 #SecretNoche6 #Secret17O pic.twitter.com/U8bpum5L2s — 🇮🇹 Luca Onestini Team 💙 (@lucaonestinisp) October 17, 2021

Oye, tenéis que poner el vídeo de las nominaciones entero sí o sí @SecretStory_es — Nick 1️⃣1️⃣⚽💙 (@GHNickoO) October 18, 2021

Que manipulación en el corte del video, dando a entender que fue Luca el que propuso el nombre de Isa 🙄🙄🙄#SecretNoche6 #Secret17O — Estefi 🇮🇹1️⃣1️⃣💅🏻 (@estefinodrames) October 17, 2021

Sigue los temas que te interesan