'Love is in the air': ¿Cuándo emitirán Mitele PLUS y Divinity el final de la serie turca?

Como cada lunes, Mitele PLUS, la plataforma de pago de Mediaset España, estrenaba un nuevo capítulo de Love is in the air, una de sus series estrella. Se trataba del capítulo 153 titulado Empezar de cero y en el que Eda animaba a su marido Serkan a reconciliarse con los que fueran sus mejores amigos, Piril y Enguin.

Mientras, en Divinity, las seguidoras de la ficción protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel podían ver gratis y en abierto este martes 12 de octubre el final del episodio 151 titulado El nuevo empleo de Serkan y el principio del episodio 152 titulado Miedo a la soledad, que fue subido a Mitele PLUS el pasado viernes 8 de octubre.

Por tanto, la gran pregunta que se hacen durante estas semanas las fans de la comedia romántica turca es: ¿cuándo emitirán Mitele PLUS y Divinity el final de Sen Cal Kapimi que llegó a su fin en Turquía a principios de septiembre tras 52 capítulos?

Pues bien, el episodio 153 colgado desde el pasado lunes 11 de octubre corresponde con el final del capítulo/bölüm original número 49. Por tanto, a la plataforma de pago de Mediaset España aún le quedarían por emitir tres capítulos originales o, lo que es lo mismo, un total de 360 minutos de metraje exclusivo.

Sin embargo, teniendo en cuenta que a Mitele PLUS se suben los capítulos divididos, esos 360 minutos se corresponderían con 9 capítulos de 45 minutos. De esta manera, si la plataforma sigue subiendo capítulos nuevos en lunes y viernes, el final de la serie no llegaría hasta el próximo viernes 12 de noviembre con su episodio 162.

Más difícil de predecir es el final de Love is in the air en Divinity. No obstante, teniendo en cuenta que en la cadena de temática femenina de Mediaset España, los episodios se recortan hasta los 30 minutos, el desenlace se emitiría en abierto a mediados de noviembre.

Homenaje a los fans

En homenaje al apoyo incondicional que Love is in the air recibe de los fans, Divinity ha decidido reemitir los bölüms originales de la ficción en el fin de semana desde el sábado 25 de septiembre, a las 15:45 horas. Hay que recordar que en Turquía, donde la serie ya finalizó el pasado 8 de septiembre, los capítulos venían teniendo una duración de entre 120 y 140 minutos, mientras que en España el canal femenino de Mediaset España emite capítulos de entre 30 y 40 minutos.

La ficción es un fenómeno televisivo de éxito internacional: el pasado 8 de septiembre su episodio final se convirtió en el más tuiteado en la historia registrando más de 8,4 millones de tuits y convirtiéndose en trending topic en Turquía y en más de una treintena de países.

Con un promedio del 4,6% de share en su segunda temporada, que comenzó a emitirse a finales de agosto, Love is in the air es la serie de mayor éxito de Divinity y la emisión más vista entre los temáticos en su franja de emisión.

Las entregas ofrecidas en el prime time de los viernes lideran en su segunda temporada todas sus emisiones con un registro del 3,6%, con la entrega del pasado 1 de septiembre (5,2% de share y 640.000 espectadores) como la emisión no deportiva más vista entre las televisiones temáticas en esta segunda temporada. Además, el éxito de Love is in the air se ha trasladado a internet, donde se erige en el contenido más visto de Mitele en lo que va de año* (Fuente: Adobe Analytics). Asimismo ha logrado captar nuevos abonados para Mitele PLUS.

