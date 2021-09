Más allá de 'Love is in the air': la necesaria vuelta de 'Cazamariposas' a Divinity

Divinity celebrará a lo largo de este otoño sus diez años en emisión. La cadena temática de Mediaset España conmemorará esta fecha especial con estrenos de grandes novedades y una campaña protagonizada por nueve presentadoras que ensalza las virtudes de este canal femenino.

Entre los nuevos títulos que se sumarán a la parrilla de Divinity en este aniversario hay ficciones internacionales como Turno de noche, The Bold Type o Aquí empieza todo, las cuales tratarán de repetir el éxito de otras series importadas que han triunfado en la cadena.

Si hay una ficción extranjera que haya aportado alegrías a Divinity, esa ha sido Love is in the air. La serie turca está arrasando con su segunda temporada y ha llevado a la cadena a anotar sus mejores cifras históricas varias tardes.

La segunda temporada de 'Love is in the air' está teniendo un gran recibimiento en Divinity. Mediaset

La recta final de la ficción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin está acaparando todo el protagonismo con respecto al resto de ofertas de la parrilla del canal. Sin embargo, en estos 10 años Divinity ha demostrado que también puede brillar con un formato de producción propia capaz de innovar, generar su propio lenguaje y obtener una influencia transversal en todas las cadenas de Mediaset.

Hablamos, cómo no, del recordado Cazamariposas. El magacín se emitió durante casi siete años en la franja vespertina de Divinity de la mano de Nando Escribano y Nuria Marín. A pesar de su discreto inicio y de sus posteriores altibajos de audiencia, el formato logró asentarse en la cadena y ganarse la confianza de Mediaset, que llegó a apostar por el programa para comentar sus realities y hasta le dio un hueco en Cuatro con una versión en el access para abordar la actualidad de Supervivientes.

Más allá de las audiencias, Cazamariposas fue una apuesta valiente y rompedora que llevó a Divinity el espíritu gamberro de Sálvame, con una dosis extra de frikismo sin complejos que otorgó una identidad propia a la cadena temática.

El programa, además, tuvo otros espacios 'hermanos' en Mediaset gracias a su éxito. Telecinco emitió en su access Cazamariposas VIP, mientras que Enric Company y Ares Teixidó presentaron la versión extendida Cazamariposas XXL. Pero, sin duda, el spin-off más aclamado del programa fue Asamblea Fashion by Cazamariposas, un formato que nació tras la excelente acogida que tuvo la sección de moda del programa.

Mediaset apostó por convertir en programa la sección 'Asamblea Fashion by Cazamariposas'. Mediaset

Los magníficos datos de audiencia y la repercusión de aquella sección en redes sociales llevaron a Mediaset a convertir la Asamblea Fashion en un espacio con entidad propia presentada por Nando Escribano y Nuria Chavero, alargando su duración y manteniendo a sus críticos habituales: Laura Fa, Andrea Vilallonga y Erik Putzback. Además, incorporó a Paula Fraile, Jesús Reyes y Nuria Hernández.

Cazamariposas fue, en definitiva, mucho más que un simple magacín. La mejor prueba de ello es que resulta totalmente imposible definir cuál era el contenido de aquel alocado programa que dejó huella gracias a su irreverente humor, sus icónicas piezas locutadas por Germán González o sus sintonías cantadas por Rebeca Pous.

Divinity necesita de un espacio que recupere el espíritu de Cazamariposas de forma competitiva para su audiencia. Y es que, si bien las series turcas le han abierto nuevos caminos a explorar, la cadena temática debe recuperar su identidad y dar una segunda oportunidad a un formato que nunca debió desaparecer de su parrilla.

10 años de Divinity

Divinity celebra este otoño su primera década de vida y, además de las series internacionales que incorporará a su parrilla para celebrarlo, la cadena temática ha lanzado la campaña Simply the best.

Las presentadoras Nuria Marín, Patricia Pardo, Carme Chaparro, Ángeles Blanco, Marta Flich, Carlota Corredera, Flora González, Sonsoles Ónega y la colaboradora de Viva la vida Elia Gonzalo protagonizan esta campaña institucional que, tal y como ha anunciado Mediaset, "ensalza valores como la autenticidad, la sinceridad, la determinación, el aprendizaje continuo, la fortaleza, la tenacidad, la perseverancia, la confianza en los demás, la lucha por alcanzar los objetivos, la valentía y la constancia, señas de identidad que comparten los espectadores del canal, a quienes Divinity rinde homenaje con esta iniciativa".

La campaña consta de doce piezas distintas, en las que se recrea una estética disco ochentera en la que predominan los colores negro y rosa, identificativos de canal, y en la que las cortinas de vinilos, singles y LP se convierten en el principal elemento escenográfico.

Sigue los temas que te interesan