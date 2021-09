Desirée Rodríguez ('GH 14') acusa de transfobia a Miguel Frigenti: “Me decía que no era una mujer”

Lorena Edo, concursante de Gran Hermano 14, desempolvó la pasada semana una serie de vídeos de Miguel Frigenti y su madre Marisa criticando su aspecto físico. Unas imágenes muy duras en las que le dice cosas como que van a contratarla en un zoo para que se hagan fotos con ella, o que tenía sobrepeso porque era vaga. “Llegaron a conseguir mi teléfono y recibí llamadas incesantes de ambos”, explicaba la valenciana.

Ahora, otras exconcursantes de Gran Hermano han recordado que a ellas también las criticó Miguel Frigenti durante su concurso: Míriam y Desiré, de la misma edición que Lorena.

En Viva la vida, Míriam Cuesta explicó que “me llamaba dientes de caballo y como me iba a casar y dentro me hice un romance con un chico me llamaba puta y zorra. Él se defiende del bullying, pero a mí me dio hasta en el carné de identidad y hacía montajes de mi cara con la cara de un caballo”.

Y es que hay que recordar que Lorena destapó aquellos ataques del pasado precisamente porque Frigenti ha hablado dentro de la casa de Secret Story de algunos episodios de acoso que él ha sufrido a lo largo de su vida por su orientación sexual.

Por su parte, Desirée Rodríguez, explicó que a ella la atacaba por su condición de mujer transexual, y que Frigenti le decía que no era mujer sino un ‘gremlin’, y que Frigenti le hacía deadnaming, es decir, le llamaban por su antiguo nombre. “Me choca que alguien del colectivo machacara con el nombre en masculino, que si no eres mujer... y me río ahora, en aquel momento lo que me entró por el cuerpo... Lo que me hizo es denunciable. La vida es un ventilador: si lanzas mierda te la va a mandar para atrás”, apunta la ahora actriz, que hizo de Paca la Piraña de joven en la serie Veneno.

