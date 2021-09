Divinity homenajea a los fans de ‘Love is in the air’ ante su recta final: reemitirá los bölüms originales

En homenaje al apoyo incondicional que Love is in the air recibe de los fans, Divinity ha decidido reemitir los bölüms originales de la ficción en el fin de semana a partir de sábado 25 de septiembre, a las 15:45 horas.

Con un promedio del 4,6% de share en su segunda temporada, que comenzó a emitirse a finales de agosto, Love is in the air es la serie de mayor éxito de Divinity y la emisión más vista entre los temáticos en su franja de emisión.

Las entregas ofrecidas en el prime time de los viernes lideran en su segunda temporada todas sus emisiones con un registro del 3,6%, con la entrega del pasado 1 de septiembre (5,2% de share y 640.000 espectadores) como la emisión no deportiva más vista entre las televisiones temáticas en esta segunda temporada.

Además, el éxito de Love is in the air se ha trasladado a internet, donde se erige en el contenido más visto de Mitele en lo que va de año* (Fuente: Adobe Analytics). Asimismo ha logrado captar nuevos abonados para Mitele PLUS.