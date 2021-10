José María García culpa a Aznar de su salida de la radio: "me peleé con un dictador muy caprichoso"

"Me retiré hace 25 años voluntariamente porque me peleé con un dictador muy caprichoso que se llama José María Aznar". Así de tajante se mostró este martes el periodista José María García en una entrevista en el late night de TRECE, La Azotea, sobre las razones de su marcha de la radio.

El locutor, que en las próximas semanas aparecerá en el nuevo programa de Mercedes Milá en Movistar +, Milá vs. Milá, charló con Antonio Hueso y María Ruiz sobre su trayectoria y reconoció que no volvería a la radio.

"No creo que segundas partes sean buenas, me gustaría volver por agradecimiento a quienes me han seguido, pero no creo que deba volver. Hay que dejar a los jóvenes que triunfen", comentó.

No obstante, García se siente muy triste por el periodismo deportivo que se hace en la actualidad. "lo he dejado de escuchar. El periodismo deportivo que se hace es el mismo que se hace político o social. No es periodismo. Periodista es y significa pluralidad, independencia y libertad. Hemos vivido una época de la censura y dependíamos de unos tontos que te tachaban. Siempre he sido muy indisciplinado por defender unas causas".

En cuanto al periodismo en sí, el periodista reconoció que le da una pena profunda y tristeza cómo está. "Está desapareciendo a marchas forzadas. Antes una gran entrevista lo era, hoy en lugar de eso, le hacen una felación. Ha desaparecido el periodismo de investigación y de denuncia. A mí me inculcaron que una noticia no es noticia si no está contrastada con todas las fuentes posibles. Ahora se ha sustituido por no permitir que la realidad te estropee una noticia".

García añade que "un problema es que no puedes pedir a un periodista que se juegue la cabeza si su empresa está en quiebra. Otro problema es que hay déficit de mandatarios y directores abrumador. Antes había gente absolutamente preparada, que antes de ser cocineros fueron frailes. Hay que llegar aprendido, no se puede aprender en los sitios".

Asimismo, para el locutor "las redes sociales no son periodismo. "Son un gran invento, pero no son periodismo porque falta contrastar las noticias, la credibilidad. Da muchísima pena pensar en la falta de criterio, te publican tonterías porque solo trabajan para el clic. Las redes sociales valen para lo que valen, pero jamás podrán sustituir al periodismo. Los influencers nunca podrán ser periodistas".

En estos momentos, García vive más tranquilo en comparación con cuando trabajaba profesionalmente, aunque comentó que sigue ocupando su tiempo todo lo que puede y que hace aquello que no ha podido hacer durante sus años volcado con su trabajo.

