María Patiño presenta ‘Socialité’ en ropa deportiva y sandalias tras llegar tarde por un atasco

Noticias relacionadas Kiko Jiménez pide a María Patiño que aclare por qué Mediaset ha vetado a Sofía Suescun

Este domingo se celebraba la gran Maratón de Madrid 2021, lo que provocaba que muchas calles de la capital estuviesen cortadas. Esto ha provocado que mucha gente no consiga llegar a tiempo a sus citas o a sus puestos de trabajo, como por ejemplo, María Patiño.

La presentadora de Socialité salió de su casa a las 12.00 de la mañana, tras haber trabajado hasta altas horas en Sábado Deluxe, cuando se topó con el evento deportivo, que le impedía llegar con normalidad hasta los estudios de Telecinco.

“No llego a Socialité. Rescatadme. Hay un maratón en Madrid y me está siendo imposible llegar a mi trabajo. Quiero un helicóptero”, decía la gallega en sus redes sociales a las 12:47, consciente de que no podría cumplir con el horario establecido.

Hay un maratón en Madrid y me está siendo imposible llegar a mi trabajoooooo. Quiero un helicóptero https://t.co/coOpbW7bpG September 26, 2021

Por esa razón el programa tuvo que ser presentado por Javier de Hoyos, redactor del programa y con el que ya los espectadores están familiarizados por sus intervenciones en directo. Había pasado más de media hora de programa cuando, al fin, María Patiño logró entrar en las instalaciones de Mediaset. Se había maquillado en el coche, y entró al plató vestida con ropa deportiva y unas sandalias. “María, date un poco más de brío” bromeaba Javier de Hoyos mientras la presentadora subía las escaleras.

Patiño explicó lo difícil que había sido llegar, y cómo el conductor tuvo que pensar diversos planes para poder evitar la maratón, todos sin éxito, hasta que ella ideó un nuevo camino. “María, tienes que presentar en chándal, te quedas aquí”, le advertía su compañero, al que le pidió que no se fuese para explicarle qué tema se estaba tratando. Más tarde, en uno de los cortes publicitarios, María Patiño acudió a cambiarse de ropa.

Sigue los temas que te interesan