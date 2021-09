El director de 'Sálvame' corta a gritos a Lydia Lozano: "Se acabó, no se habla de Ana Rosa"

Lydia Lozano mencionó varias veces a Ana Rosa pese a que el director le ordenó que no lo hiciera.

El director de Sálvame, David Valldeperas, ha cortado este martes a gritos a Lydia Lozano en Sálvame después de que la colaboradora haya mencionado en varias ocasiones a Ana Rosa Quintana.

Lydia estaba protagonizando un tenso cara a cara con Laura Fa por la entrevista que esta ha concedido a Gabriel Rufián y en la que dedica polémicos calificatios a algunas de sus compañeras.

Pese a que la catalana esta vez ni siquiera menciona a Lydia, ella se ha erigido como defensora de los colaboradores aludidos en esa conversación publicada en YouTube, especialmente de Chelo García Cortés, a quien Laura recomienda jubilarse.

"¿Quién eres tú para decir que Chelo esté acabada? Es algo que ya dijiste de mí, pero lo que me fastidia es que siempre que Chelo es quien está a tu lado cuando vienes a Madrid, no deja que estés sola. Me parece muy feo", le espetó Lydia en Sábado Deluxe.

Este martes, al verse las caras en Sálvame, Laura le ha respondido: "Aquí se han dicho cosas mucho peores de Chelo. Vendes que ceno siempre con ella en el hotel para que dé más pena por lo que digo, pero lo cierto es que cenamos como compañeras. Repites 'lo que ha dicho de mí' hasta en tres ocasiones, y Belén Rodríguez te pregunta qué he dicho. Das la callada por respuesta para acabar diciendo que te llamé machista. ¡Y eso fue hace seis meses!".

Pero Lozano cambiaba de asunto para abordar otra de las cosas que dice su compañera en la entrevista: "Yo solo quiero saber una cosa. ¿Qué piensas de Ana Rosa Quintana?", le preguntaba en referencia a la negativa de Laura a opinar sobre la presentadora en su conversación con Rufián.

"No lo voy a decir. No voy a hablar de ella porque le tengo respeto como presentadora de esta casa, como tampoco dije nada de Susanna Griso", contestaba la periodista.

Ante la insistencia de Lydia, Valldeperas intervenía a gritos para que dejara de mencionar a Ana Rosa. "En la entrevista habla de Ana Rosa", replicaba ella. "Precisamente no habla de ella", le recordaba Jorge Javier, echando un cable a la dirección. Finalmente, el director zanjaba el tema visiblemente molesto: "¡Se acabó, si digo ya es ya! ¡No se habla de Ana Rosa!", aseveró.

Este 'veto' a la presentadora de Telecinco en Sálvame puede deberse a la notable tensión entre La Fábrica de la Tele y Unicorn desde que se emitiera Rocío, contar la verdad para seguir viva. El programa de Ana Rosa contrató a Rocío Flores y, en un momento dado, tomó la determinación de no comentar nada sobre la docuserie. Además, Carlota Corredera, Jorge Javier y otros rostros de La Fábrica han dedicado varias indirectas tanto a Ana Rosa como a sus tertulianos, muchos de los cuales han cargado contra Rocío Carrasco en el programa matinal.

