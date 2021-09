El creador de 'El Pueblo' "invita a la reflexión" después de que Telecinco invitara a cambiar de canal

Como suele ser habitual en Mediaset España cuando decide apostar por la televisión transversal, emitiendo una parte de uno de sus programas en Telecinco para pasarlo a Cuatro, la presentadora o presentador en cuestión anima a los espectadores a cambiar de canal.

Así sucedió anoche cuando Sandra Barneda insistió a los espectadores de El debate de las Tentaciones en que cambiaran de canal a Cuatro para seguir el programa y no quedarse en Telecinco, donde a esa hora comenzaba la serie El Pueblo.

Una estrategia que no gustó a los fans más acérrimos de la comedia y que llevó a uno de sus creadores, Alberto Caballero, a cuestionar en redes sociales este movimiento. "No lo vi, pero si esto fue así es grave e invita a la reflexión. Todo al revés. Qué prado de pena", escribía el también creador de La que se avecina.

Poco después, Caballero recomendaba a sus seguidores seguir la serie en Mitele o en Amazon Prime Video. "Aquí podéis elegir hora y nadie os dice que cambiéis de canal. Tenéis todos los capítulos en Amazon, que es muy cómodo".

No lo vi, pero si esto fue así es grave e invita a la reflexión. Todo al revés. Qué prado de pena. https://t.co/rR4Wg5GOYr — Alberto Caballero (@alber_caballero) September 21, 2021

Aquí podéis elegir hora y nadie os dice que cambiéis de canal. También tenéis todos los capítulos en Amazon ⁦@PrimeVideoES⁩ , que es muy cómodo. #ElPueblo #Españavaciada #Primetimevaciado https://t.co/tK4qk7yLjg — Alberto Caballero (@alber_caballero) September 21, 2021

Según datos de Kantar, el segundo capítulo de la segunda temporada de El Pueblo se hundió este lunes hasta un 6,3% de share con 570.000 espectadores. Esto supone una importante pérdida de seguidores, pues siete días antes firmó un 10,3% de la cuota de pantalla con 1.136.000 espectadores.

Esta no es, sin embargo, la primera vez que Caballero se muestra crítico con Mediaset por la estrategia elegida para emitir sus series en abierto. Ya en febrero de este año mostró su enfado en redes sociales después de que el grupo decidiera retrasar el estreno de la segunda temporada de El Pueblo para apostar por la turca Love is in the air.

"Se supone que la emitían en febrero... pero la maldición turca nos está dejando sin espacio. Una pena", le contestó a una seguidora que le preguntó cuando llegarían los nuevos capítulos de la ficción.

La segunda temporada de El Pueblo se estrenó en exclusiva y de forma íntegra en Amazon Prime Video hace ya más de año y medio, el 14 de febrero de 2020, fruto del acuerdo de la plataforma y Mediaset España mediante.

Esta segunda temporada es muy esperada no sólo por los seguidores de El Pueblo , sino también de La que se avecina ya que, como ya se publicó, se producirá un crossover entre ambas series.

La serie ya ha sido renovada por una tercera temporada en la que se mantendrán algunos de los personajes más carismáticos y se añadirán otros nuevos.

