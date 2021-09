Por qué Paz Padilla ya no está en el jurado de 'Got Talent España'

Got Talent España estrena este viernes 10 de septiembre su séptima edición en Telecinco. El formato mantendrá su esencia y buena parte de sus rostros visibles, con Santi Millán como maestro de ceremonias y Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide en la mesa de jueces.

Sin embargo, en esta nueva temporada hay una notable ausencia entre el jurado del programa. Después de tres años consecutivos participando, Paz Padilla no estará en las nuevas entregas de Got Talent.

La gaditana ya causó baja en las audiciones de la pasada edición debido a la enfermedad terminal de su marido, aunque se reincorporó a la fase final del formato tras el fallecimiento de su pareja, recibiendo el arropo público de sus compañeros.

A pesar de la armonía que se apreciaba en el jurado, que ya estaba más que asentado, la cadena y la productora sorprendían al anunciar que en la séptima edición no seguirían contando con Paz Padilla, una decisión unilateral con la que parece que la presentadora no está nada contenta, tal y como dejó entrever en su entrevista en Mi casa es la tuya: "Dejé de trabajar para estar con Antonio y acompañarle, y me ha perjudicado mucho, me ha pasado factura. Me dijeron que no estuve al 100%, y yo le dije 'no estuve al 100% para ustedes, pero sí con mi marido, que era el que me necesitaba", expresó.

"Ha sido algo que me ha hecho mucho daño. Me han dicho que yo no estuve al 100%. Yo era humorista, durante un año oculté que mi marido estaba malo. Lo dejaba dándose su tratamiento y me iba a trabajar, a ser graciosa. Nadie lo notó, me dijeron 'tú tranquila, que vas a seguir trabajando', pero no. No me importa, si hoy tuviera que hacerlo, lo volvería a hacer", sentenció la humorista junto a Bertín Osborne.

Sobre este inesperado despido también se ha pronunciado la cadena: "Hemos decidido jugar con tres en lugar de con cuatro, es algo habitual en el formato Got Talent en sus 73 países: ir alternando con cuatro y con tres, lo cual nos permite jugar de otra manera y una mayor agilidad en las respuestas", explicaba este martes Leonardo Baltanás, director de Producción de Contenidos de Mediaset España, en la presentación de la séptima edición.

A pesar de esta explicación, el directivo evitó pronunciarse sobre el motivo por el que han decidido que sea precisamente Paz Padilla y no cualquier otro juez quien no esté en la nueva edición del programa. De la misma manera, ninguno de los jueces quiso valorar el trabajo de Paz o expresar si la han echado de menos en estas grabaciones. "No hablo de los excompañeros del jurado, igual que no hablo de Jorge Javier o de Jesús Vázquez, tampoco lo voy a hacer con Paz", espetó Risto Mejide, mientras que sus compañeros se limitaron a esquivar las preguntas sobre la gaditana.

