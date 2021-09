10 de 11

Su madre lo dio a luz solo, pero en realidad era un bebé no deseado. Vivir con una madre alcohólica y ser condenado al ostracismo por el vecindario le ha llevado a retraerse y fracasar en las relaciones sociales. Selçuk tiene talento musical, pero enterró este sueño en sí mismo cuando aún era un niño. No importa lo fuerte que parezca desde fuera, tiene un gran problema de autoconfianza y un complejo de inutilidad. No puede controlar su ira. Está muy enamorado de Nil, pero el amor puede convertirse en obsesión.