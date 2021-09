Kiko Matamoros niega que busque su despido de ‘Sálvame’: “Nada más lejos de mi intención”

Esta semana, Jorge Javier Vázquez agitaba el avispero de Sálvame a través de una entrevista en la revista Lecturas. Allí decía, entre otras cosas, que Kiko Matamoros “parece que está buscando su despido y poder presentarse así como una víctima del feminismo má́s radical”. Unas declaraciones que están dando mucho de qué hablar en el plató del programa de las tardes de Telecinco.

Este jueves, el propio Matamoros ha dado su opinión del tema para Sálvame, en unas declaraciones en el estreno de la nueva obra de teatro de Paz Padilla. El tertuliano ha dicho que “la libertad de opinión está para ejercerla” y que hay puntos en los que está de acuerdo con Jorge Javier Vázquez y otros con los que no.

Sobre si busca el despido, Kiko ha dicho que “nada más lejos de mi intención”. “Le estoy profundamente agradecido a la productora, me han dado 12 años de trabajo”, asegura.

En el plató se habló también, una vez más, de las declaraciones de Vázquez. Según Rafa Mora, amigo de Kiko, la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva tiene mucho que ver con el desencanto de Matamoros con el programa. “Kiko Matamoros hay cosas que no ha visto oportunas en esta docuserie, pero no creo que lo haya hecho por lealtad a Antonio David”, decía. “Creo que hay cosas que él no ha entendido”, añadía.

“¿Pero cómo lo va a entender si no lo ha visto?” preguntaba Carlota Corredera, que invitaba a “tener en cuarentena” las opiniones de Matamoros. “Si Kiko tiene problemas en su vida, en la productora, en sus finanzas, en sus emociones... te aseguro que no es mi responsabilidad” diría más tarde la gallega. “Y yo no soy su problema, yo no soy Rocío Carrasco”, sentenciaba.

Sigue los temas que te interesan