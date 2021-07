Quién es Manel Navarro, el cantante invitado de ‘Pasapalabra’ desde esta tarde

El concurso Pasapalabra, que presenta Roberto Leal, da la bienvenida a cuatro nuevos famosos esta tarde. Y entre ellos veremos a un artista muy vinculado al universo de Eurovisión: el cantante Manel Navarro. Junto a él estarán también María Zurita, Uri Sabat y Maya Pixelskaya como participantes.

🎵 Hoy nos acompaña en el equipo azul @ManelNMusic ¡Bienvenido a #Pasapalabra! 👏 ¡Qué ilusión verte por aquí! pic.twitter.com/oodm6Lwi5r — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 30, 2021

Manel Navarro nace en Sabadell en 1996. De pequeño soñaba con ser futbolista y llegó a jugar en el club deportivo de su localidad, y más tarde, en el Viladecavalls F.C. En la actualidad estudia Turismo en la Universitat Autònoma de Barcelona, si bien su popularidad se debe a su faceta como cantante y compositor.

En 2014 ganó un concurso autonómico, y poco después fichó por una potente agencia, la misma que llevaba a Auryn o Sweet California.

“Decidí presentarme a un concurso en Cataluña. Gané y firmé un contrato con la discográfica Música Global por dos singles y un videoclip. Después vendría Must Producciones y me dieron la oportunidad de hacer gira con Sweet California. Era impresionante ir a todas esas ciudades a cantar” explicó al respecto en una entrevista.

En 2017 resulta elegido para representar a España en el Festival de Eurovisión, en una preselección muy polémica en la que el voto del jurado valía más que el del público. La canción que defendió fue ‘Do it for your lover’, compuesta por él mismo. En mayo de ese año queda último en el Festival, en una línea no muy diferente a la que han seguido Amaia y Alfred, Miki o Blas Cantó.

A pesar de ello, quedó contento con la experiencia. “Eurovisión fue algo grandioso. Se piensa la gente que son tres minutos, pero tiene muchos meses de preparación”, dijo en el programa La chica de las series. Para él fue “una experiencia única, inolvidable, que espero repetir algún año en mi vida”.

Desde entonces ha sacado temas como ‘Keep on Falling’, ‘Voulez-vous Danser?’, ‘Mi mejor despedida’, junto a Funambulista y '¿Qué tal?' con el también eurovisivo Miki Núñez.

