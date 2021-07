Adiós a 'Mujer:' el sorprendente fenómeno turco que ha cambiado la televisión española

Lo que parecía un parche más para un verano marcado por la pandemia, terminó convertido en fenómeno. Y es que la llegada de Mujer al prime time de Antena 3 en julio de 2020 ha sido un éxito sin paliativos y ha supuesto un nuevo rumbo para la cadena.

Ahora, tras más de 12 meses de emisión ininterrumpida y a punto de despedirse de los espectadores, toca hacer balance de lo que ha supuesto esta ficción turca para Antena 3 y la televisión española. Porque no quedan dudas ya a estas alturas de que ha sido uno los espacios revelación de la temporada en televisión gracias a unas audiencias que han superado todas las expectativas, sino que también ha abierto para siempre la puerta a que las cadenas generalistas apuesten por este tipo de ficciones.

Mujer arrancaba el pasado 7 de julio de 2020 como una manera de darle una ventana amplía de estreno antes de su paso a Nova. La serie entonces anotaba un 12,7% de cuota de pantalla y 1.366.000 espectadores. Un dato poco destacable, pero correcto teniendo en cuenta las audiencias típicas del periodo estival.

Antena 3 decidía mantener la serie en emisión y lo que comenzó con audiencias discretas, pronto empezó a escalar semana a semana para sorpresas de todos. La cadena se animaba entonces a doblar (e incluso triplicar) su emisión semanal, algo que lejos de amilanar a la serie fue otro de los motivos de su éxito.

Su techo de audiencia lo marcó el 9 de febrero de 2021, cuando la serie protagonizada por Özge Özpirinçci marcaba un espectacular 23,7% de cuota y 2.3187.000 espectadores. Su capítulo más visto tenía lugar el 4 de enero, con casi 2,5 millones de fieles. Y es que Mujer ha liderado en más de 80 ocasiones y ha logrado arrebatarle el liderazgo a todo tipo de producciones.

Mujer ha sido todo un revulsivo para Antena 3. Desde su llegada, las audiencias mensuales de la cadena de Atresmedia han mejorado notablemente y su presencia en el prime time del canal ha sido uno de los puntos decisivos para que la de Atresmedia haya logrado lidera en esta ansiada franja por encima de Telecinco.

Por qué está arrasando en audiencias la turca 'Mujer' en Antena 3

Como ya analizamos en su día, las claves de este triunfo sin paliativos podrían residir precisamente en esa táctica de programación con varios pases semanales, lo que procura en espectador un enganche real a la trama, ya que no tiene que esperar siete días para reencontrarse con la historia. Esa misma táctica es la que lleva a cabo Mediaset con sus realities estrella, multiplicando sus galas semanales para generar esa sensación de continuidad que tan adictiva resulta para el espectador.

Asimismo, no hay fugas de televidentes a otras formas de consumo porque el culebrón de la cadena privada no está accesible de forma pirata. El target de la serie protagonizada por Özge Özpirinçci es un público exigente que desea disfrutar de la telenovela con imagen y sonido de alta calidad y en versión doblada. Los datos de seguimiento en ATRESplayer PREMIUM así lo corroboran.

Además, los personajes y la dramática historia en sí misma, con la que miles de personas se pueden sentir identificadas. Una trama universal de una persona abandonada por su madre y que 20 años después, tras sufrir la trágica muerte de su marido, se reencontrará con ella y con su pasado. Un tipo de relato más familiar, que poco a poco, ha ido desapareciendo del argumentario de las grandes producciones nacionales, centradas en otros géneros más comerciales, para dar el salto a los grandes gigantes del streaming.

El desembarco de las series turcas a las cadenas generalistas

Más allá de datos da audiencia, el éxito de Mujer ha abierto ya para siempre la veda de la ficción turca en Antena 3. La cadena de Atresmedia tiene ahora mismo cuatro series procedentes del país otomano en parrilla. Mi hija fue la primera en llegar tras Mujer y logró lo que parecía imposible: mejorar los registros de la primera para convertirse en la serie más vista de 2020.

La que fuera la segunda serie turca en llegar a Antena 3 se estrenó a finales de 2020 rozando los 3 millones de espectadores. Desde entonces, la ficción ha mantenido una audiencia fiel superior a los 2 millones de seguidores en cada entrega. Además, ha liderado en un total de 24 noches, superando incluso a pesos pesados como Superivivientes.

Pero quizás el mayor cambio para la cadena ha llegado de la mano de Tierra amarga. Conscientes del éxito de este tipo de series, y con unas tardes que no atravesaban su mejor momento, Antena 3 tomaba la drástica decisión de prescindir de Ahora caigo y apostar por una serie diaria. De momento, el cambio ha sido todo un éxito ya que ha logrado mejorar con creces la franja.

Bahar en 'Mujer' Redacción | Bluper

Pero no solo Atresmedia es consciente del fenómeno que ha supuesto Mujer. Y es que el éxito de la serie abrió también el camino para que la ficción turca llegara al prime time de Telecinco. La cadena de Mediaset trató de replicar este triunfo con la emisión de Love is in the air, sin embargo, no lograba un éxito similar y tras siete meses, muchos tumbos por la cadena y discretos registros de audiencia, la serie ha abandonado la parrilla de Telecinco.

Los datos de la presencia las ficciones procedentes de Turquía en España hablan por si solos. En 2018, estas ficciones ocupaban 29.470 minutos en España, mientras que cerraron 2020 con 197.188 minutos, es decir, su presencia ha crecido un 85% en dos años.

Mujer quedará para siempre en el recuerdo como uno de esos casos cuyo éxito se escapó a cualquier tipo de previsión. La serie ha logrado que millones de espectadores acudan a una cita semanal en televisión, algo que hace tiempo ni siquiera la ficción española consigue hoy en día. Pero lo más importantes es que ha logrado que este nuevo género, el de la ficción procedente de Turquía, haya llegado para quedarse a nuestra televisión.

