Quién es Diego Cantero, Funambulista, el músico que acude como invitado a ‘Pasapalabra’

La música estará muy presente esta tarde en Antena 3. Y es que Pasapalabra da la bienvenida Diego Cantero, el músico que lidera el proyecto musical Funambulista. Un artista que junto a Melani Olivares, Patxi Salinas y Cristina Rodríguez ayudarán las próximas tardes a los concursantes Pasapalabra a acumular el mayor número de segundos posibles.

Diego Cantero nace en Murcia en 1982. En el año 2000 comienza su carrera musical en solitario, y publica tres discos: ‘Cuentos’ (2000), ‘Descalzo’ (2003) y ‘Toma’ (2005). En 2009 da un giro a su propuesta y se convierte en el cantante, compositor y alma máter del proyecto Funambulista.

Según cuenta, eligió ponerle un nombre a su proyecto musical para que no le asociasen con la etiqueta de cantautor. “Mi música es canción de autor, pero tiene un componente pop y de preocupación y ocupación en lo musical, no solo en la letra” explica. “El cantautor es como si se definiera como alguien que le da más importancia al texto que a la música, y no me sentía identificado ahí”.

“Decidí cambiarme el nombre y ponerme también en un segundo plano, lo que me hace sentirme más tranquilo” añade en ese mismo sentido.

Como Funambulista es uno de los autores más reconocidos del pop nacional. Televisión Española contó con él para adaptar una de las canciones que se presentó a la preselección de Eurovisión 2017.

Como Funambulista ha publicado cuatro discos. El tercero de ellos, Dual, colaboró con artistas como Pablo Alborán, Dani Martín, India Martínez, Antonio Orozco, Rozalén, Efecto Pasillo, Bebe, Maldita Nerea, Leire de LODVG, Abel Pintos, Andrés Suarez, David Otero, Marwan y Marco Mengoni.

