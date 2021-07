'Love is in the air': horarios de esta semana, días de emisión en Telecinco, capítulos

Love is in the air volverá a ser la apuesta de Telecinco para el prime time del martes. Tal y como ha anunciado la cadena, la ficción turca volverá así a tener tan solo un hueco en la semana de la cadena de Mediaset y no volverá a la noche del lunes.

Y es que Eurocopa está provocando importantes bailes de programación en los principales canales de Mediaset. El grupo ha tenido que reajustar su parrilla para colocar todos los partidos que se celebrarán durante estos días, y Love is in the air ha sido uno de los productos de Telecinco que ha sufrido importantes cambios por esta causa.

Si la pasada semana Telecinco emitía la serie turca Mi hogar, mi destino en la noche del lunes y el martes se suprimía Tierra de nadie para apostar por Love is in the air, esta vez la primera noche de la semana estará ocupada por Cine 5 Estrellas con la cinta Cenicienta.

Por tanto, será este martes 6 de julio cuando los seguidores de la ficción podrán seguir descubriendo más detalles de la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, tras el encuentro entre España e Italia.

Según ha anunciado Telecinco, Love is in the air arrancará su emisión el martes a las 23:00 horas, tras la semifinal de la Eurocopa. Sin embargo, una prórroga e incluso una tanda de penaltis podría retrasar el inicio de la ficción turca.

Si esto no sucede, la principal cadena de Mediaset España podrá emitir el resto del capítulo 109. A continuación, emitirá completo el capítulo 110 y podría emitir una parte del capítulo 111.

En cualquier caso, todos estos episodios ya se pueden ver a través de la plataforma de pago del grupo, Mitele PLUS, donde está colgado además los episodios 112, 113, 114 y 115. Este lunes se subirá también el 116.

Hay que recordar que en esta plataforma se ha pasado de subir capítulos de forma diaria a sólo los lunes, miércoles y viernes debido a que se está "acercando a la emisión original en Turquía por lo que ha sido necesario cambiar la frecuencia en la emisión".

Qué ocurre en los nuevos capítulos

En el capítulo 110, ¿Demasiado tarde para el amor?, Eda vuelve a vestirse de blanco y se dará el ‘sí quiero’ junto a Deniz, pero ¿hará Serkan algo para evitarlo?

En el capítulo 111, Un plan de venganza, Selin y Deniz no van a renunciar al amor de Serkan y Eda tan fácilmente. La anulación del matrimonio podría estar en peligro y la felicidad del empresario con Eda estaría en juego.

En el capítulo 112, En busca de Deniz, Deniz está en busca y captura y Eda y Serkan no pararán hasta dar con su paradero para que firme la nulidad del matrimonio.