Christian Gálvez manda un mensaje de apoyo a Mila Ximénez: "Es difícil no llevarla en el corazón"

La preocupación por el estado de salud de Mila Ximénez tras su último ingreso hospitalario crece con el paso de los días. Su hija Alba Santana y sus tres hermanos, Manolo, Concha y Encarna, se han convertido en su mayor apoyo y no se separan de ella en ningún momento durante la lucha infatigable contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron hace un año.

Desde entonces, se han sucedido los mensajes de apoyo de compañeros de profesión y otros famosos, pero también de los espectadores y seguidores de la colaboradora de Sálvame, que este viernes hacían trending topic en Twitter el hashtag #FuerzaMila para transmitirle todo el cariño.

Este sábado 19 de junio Christian Gálvez quería unirse a esta oleada de mensajes de apoyo hacia la colaboradora en estos momentos tan duros. Desde su programa De sábado con Christian Gálvez en Cadena 100, el locutor le ha enviado unas emotivas palabras a la periodista.

“Es muy difícil no llevar esta mañana a Mila Ximénez en el corazón y en el pensamiento. Es muy difícil contar con palabras la tristeza de su familia y de quienes nos consideramos sus amigos”, comenzaba diciendo.

❤️ @ChristianG_7, muy emocionado, ha querido mandar un cariñoso mensaje a Mila Ximénez desde @SabadoCADENA100: “Gratitud por los buenos ratos” https://t.co/a7gKwEA1oj — CADENA 100 (@CADENA100) June 19, 2021

“Es cuestión de gratitud por los buenos ratos, por los grandes momentos de televisión, por conjugar con todas las letras el verbo entretener. Vamos a seguir entreteniendo esta mañana aunque sea una mañana un poco más triste pero sin perder nunca la esperanza”, finalizaba.

Y es que ambos han sido compañeros de Mediaset durante muchos años. De hecho, ambos han compartido la franja vespertina de Telecinco, él como presentador de Pasapalabra y ella como una de las colaboradoras más polémicas y a la vez queridas de Sálvame.

Precisamente se cumple ahora un año del anuncio de Mila Ximénez sobre su estado de salud en su programa. "Tengo un tumor, un cáncer de pulmón. Me lo van a tratar. Está localizado. No se le puede pegar el tiro porque hay ciertas ramificaciones que no están controladas. Vamos a un tratamiento de radioterapia y quimioterapia", decía entonces, asegurando que "estoy jodida, asustada”.