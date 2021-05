Pupi Poisson, de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' a 'Drag Race España': su pasado televisivo

La primera edición de Drag Race España está a punto de arrancar y los espectadores ya han podido conocer a las 10 reinas que competirán por hacerse con el título de primera superestrella drag de este país. ATRESplayer PREMIUM estrenaba este domingo el especial Meet the queens en el que las diez participantes se han presentado individualmente.

Entre el cast de la competición hay una aspirante que ya es conocida entre una parte del público televisivo, pues a lo largo de su trayectoria en el espectáculo ha aparecido en varias ocasiones en la pequeña pantalla. Se trata de Pupi Poisson, una de las 'veteranas' de la edición, más por experiencia que por edad, pues tiene 39 años.

La carrera de Pupi despegó de forma meteórica desde sus primeros años en el espectáculo. Su personaje nació de forma casual en 2006 cuando Alberto Zimmer, el actor que le da vida, trabajaba en la casa del terror del Parque de Atracciones de Madrid y enseñó a sus compañeros una foto caracterizado como 'Púpila' en casa. La imagen causó tanto furor que todos empezaron a llamarla Pupita o Pupi, naciendo así la drag Pupi Poisson.

Ella es @PupiPoisson , la reina de la comedia 🎤 Empezó como la niña del exorcista en el parque de atracciones y de ahí, directa al estrellato de la noche drag madrileña 💥



El próximo domingo, #DragRaceEs solo en #ATRESplayerPREMIUM

A partir del año 2008, Puppi pasó de hacer shows en el madrileño barrio de Chueca a protagonizar espectáculos por locales de toda la geografía nacional. Así, llegó a compartir escenario con grandes figuras del sector como La Prohibida o La Terremoto de Alcorcón.

En 2010 se produciría su primera gran aparición televisiva. La artista grabó el tema Crisis, una parodia del Womanizer de Britney Spears que hablaba de la recesión económica que asolaba a Europa desde 2008. Este single le permitió actuar en directo en La Noria, donde fue entrevistada por Jordi González.

Tres años después, Mediaset volvería a contar con Pupi para uno de sus programas, aunque en esta ocasión no se trataría de una aparición esporádica. La artista se convertiría en pretendienta de Roi Porto en la tercera temporada de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?.

"Cuando vi a Roi, me dio un vuelco al corazón, cuando vi su estilo de vida y la profundidad de sus sentimientos supe que si le conocía, nuestro amor podría ser equiparable al de Romeo y Julieta y me dije: has de ir a conocer a ese chico tan maravilloso, lleno de valores y cualidades", comenta con su habitual sorna en una entrevista para el blog Bien de Modas.

En el dating, Pupi demostró sus cualidades artísticas, su capacidad de improvisación y un talento que sin duda le hará brillar en Drag Race. Una de sus anécdotas más recordadas fue la que protagonizó al darse un chapuzón con el resto de pretendientes, perdiendo una de las prótesis de su pecho al subirse al barco.

Pupi perdió una de las prótesis de su pecho en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'. Mediaset

El programa de Cuatro le abrió muchas puertas profesionales, tal y como ella misma reconoce, ya que tras la emisión viajó por toda España con la gira 'En busca de la teta perdida', utilizando magistralmente el momento que vivió en el formato de Mediaset para promocionar sus shows.

En 2015 alcanzaría cotas máximas de fama al grabar Putón verbenero, una peculiar versión del Porompompero de Manolo Escobar que cosechó más de 100.000 visitas en YouTube en apenas dos semanas. Al año siguiente, Pupi Poisson volvería a aparecer en televisión, esta vez en Got Talent. Su actuación pasaría por el formato, según sus propias palabras, "sin pena ni gloria" porque el jurado no supo reconocer su talento.

A partir de este domingo, Pupi sumará otra experiencia a su carrera, estrenándose como concursante de Drag Race España, donde su trayectoria y su marcada personalidad serán sus grandes bazas para destacar. "No tengo miedo de hacer el ridículo, es mi modo de vida", confesaba en el Meet the queens, demostrando que llega dispuesta a aprovechar al máximo esta nueva oportunidad televisiva.