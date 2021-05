Amparo Larrañaga vuelve a la televisión: "Me gustaría un reencuentro de 'Periodistas' porque no la pude terminar"

Los hombres de Paco han regresado a la televisión diez años después de su final. Los agentes de la recordada y exitosa serie policíaca vuelven con tramas más espectaculares, misiones más complicadas y nuevos fichajes. Entre esos rostros que se incorporan estará el de Dolores Urbizu, una experimentada coronel que trabajará mano a mano con Paco Miranda y que estará interpretada por Amparo Larrañaga.

Si este regreso es especial para los actores originales de la ficción de Atresmedia, para esta actriz no lo es menos, pues supone su vuelta a la pequeña pantalla después de 13 años centrada en el teatro. "Para mí es una vuelta después de mucho tiempo, la gente me va a ver muy diferente", confiesa a BLUPER.

A pesar de que reconoce que se trata de una experiencia "emocionante", Larrañaga afirma que no se ha visto en ninguna de las series en las que ha trabajado. "No me veía ni cuando era joven. Me condiciona mucho, ni siquiera en plató quiero verme, porque si tengo un grano voy a estar todo el rato intentando taparlo".

Incorporarse a una serie tan coral y que ha cosechado tantos éxitos en el pasado no siempre es fácil, pero la actriz asegura que ha sido muy bien recibida por parte de sus compañeros: "Llegué a la primera lectura y sólo habíamos hecho una reunión virtual previa. Yo soy muy discreta, me quedé rezagada al llegar y Neus me dio la bienvenida con los brazos abiertos".

Tras ese primer encuentro, el resto de actores se encargaron de darle una cálida bienvenida. "Paco vino a abrazarme, Pepón se alegró mucho de verme porque no coincidíamos desde Periodistas, Carlos Santos me contó anécdotas de cuando conoció a mi hermano... Todo fue tan humano que la dificultad para mí solo fue darle al personaje de Dolores lo que necesita, encontrar el punto de un personaje un poco robótico y poco orgánico, y a la vez ser creíble y estar bien encajada", explica.

La llegada de Dolores pondrá patas arriba la vida profesional de Paco Miranda. "Se va a alejar de su trabajo habitual en una comisaría de barrio, es mucho más sofisticado, con operaciones más delicadas que implican a gente de las altas esferas", adelanta la actriz. Paco tendrá que afrontar este nuevo reto desde su intuición policíaca, mientras que Dolores aportará sus 20 años de experiencia. "Entre los dos deberán resolver cómo llevar a término la cojefatura de un equipo con misiones complicadas".

Dolores Urbizu, una experimentada coronel, compartirá jefatura con Paco Miranda. Atresmedia

El regreso de Los hombres de Paco se suma a la fiebre revival que ha devuelto a la pequeña pantalla títulos como Física o Química, Los protegidos o El internado, bien sea con reencuentros temporales, nuevas entregas con el reparto original o remakes con nuevos actores. Pero hay una serie de la que Amparo Larrañaga formó parte y que, pese a que hizo historia en televisión, parece haber caído en el olvido. Se trata de Periodistas, ficción de Telecinco en la que coincidió con Pepón Nieto, quien interpreta a Mariano Moreno en Los hombres de Paco.

Sobre un posible regreso de la serie, Amparo se muestra totalmente dispuesta: "Me gustaría un reencuentro de Periodistas porque yo no la terminé. Fue una serie buenísima, maravillosa", afirma. La actriz abandonó el rodaje tras dar a luz a su hijo menor, pero la serie se siguió emitiendo con éxito, motivo por el que le ha extrañado que no se haya reemitido. "Me ha sorprendido no ver que la repongan. Se han repuesto todas las series del mundo menos Periodistas. Me encantaría que se hiciera otra vez", confiesa.