'Mujer': horarios de esta semana, días de emisión en Antena 3, capítulos

Por segunda semana consecutiva, Antena 3 ha decidido dar descanso a la serie Mujer en la noche del lunes y, tras emitir con éxito la miniserie francesa Jacqueline Sauvage: ¿víctima o culpable? la pasada semana, esta noche apostará por el primer episodio de la vuelta de Los Hombres de Paco.

Como ya contamos en BLUPER, este capítulo se emitirá a modo de evento al estilo de Patria en Telecinco y el resto de sus episodios sólo se podrán ver en exclusiva en ATRESplayer PREMIUM. No será hasta que esté completa en la plataforma de pago cuando se emita en abierto.

De esta manera, Atresmedia utiliza uno de sus productos más demandados para atrapar nuevos abonados para su plataforma que en lo que llevamos de 2021 ya ha alcanzado 426.000 suscriptores, lo que representa el doble del resultado del mismo periodo de 2020.

En lo que respecta al fenómeno turco, Mujer no regresará a la parrilla de Antena 3 hasta el martes 11 de mayo con los minutos que restan del capítulo 71 (aproximadamente una hora).

Ya el miércoles, si seguimos la estrategia de emisión de la pasada semana, la cadena de Atresmedia emitirá igualmente aproximadamente algo más de una hora del capítulo 72, que ya está colgado en ATRESplayer PREMIUM.

Martes: de 22:50 a 00:00 horas

Miércoles: de 22:50 a 00:40 horas

Qué ocurre en los capítulos 71 y 72 de 'Mujer'

En el capítulo 71, la actitud cercana de Sirin hacia Arif comienza a perturbar a Ceyda. Bahar no quiere interferir en este incidente porque cree que no tiene derecho a estar enojada con Arif. No obstante, tiene una sensación extraña en el interior.

Ceyda también es consciente de que algo está sucediendo con Şirin. ¿Cuál es el plan de la hermana de Bahar cuando hasta hace poco odiaba a Arif?

Mientras, Bahar tenía razón cuando se olía algo muy turbio en el negocio de la cocina que le propuso Bersan. Sin embargo, al dejarse arrastrar por Ceyda, ahora todas están en peligro. Cem no tendrá piedad, si van a la policía, la amenaza de muerte está clara: "Os enterraré a las tres por separado"... ¿Qué harán ahora las tres mujeres? ¿Podrán salir con vida de esta trampa?

Asimismo, mientras Enver, Sirin y Arif empiezan a estar inquietos por los planes secretos de Ceyda y Bahar, Kismet sorprenderá creando una alianza con un nuevo socio.

Ya en el episodio 72, tras un error de Bahar, Ceyda y Berşan están tratando de pagar la deuda de Cem de alguna manera. Sin embargo, se enfrentarán a algo que Cem no quiere para nada.