Risto Mejide saca pecho de 'Top Star': "A la prensa os interesa como industria que vaya muy bien"

La televisión española acoge este viernes algo bastante inusual en nuestra industria: el estreno de un formato completamente novedoso e inédito, nunca antes realizado en ningún lugar del mundo. Se trata de Top Star, un nuevo talent show en el que nueve cantantes, agrupados en tres categorías ‘tematizadas’, luchan por conseguir ser el artista por el que más pujen los mentores.

Desarrollado conjuntamente con Fremantle, éste será además el tercer formato que ambas compañías lancen al mercado tras Adivina qué hago esta noche, que ya ha sido adaptado en países como EEUU, Suecia, Países Bajos, Bélgica y Reino Unido; o Donde menos te lo esperas, que consiguió colarse en 2019 en la lista Fresh TV de la consultora The Wit con los formatos y series que más llaman la atención.

Por todo ello, Risto Mejide quiso sacar pecho de esta aventura y romper una lanza a favor de esta producción durante la presentación del formato. "Estoy encantado con este formato por varias razones. Primero, por trabajar con dos estrellas mundiales como Isabel Pantoja y Danna Paola, algo que es indiscutible. Veréis a dos estrellas y un agujero negro. Es una galaxia interesante. Y luego por trabajar con Jesús Vázquez, ya que estamos en nuestro mejor momento profesional de nuestra relación".

"Y quería aprovechar también esta ocasión para deciros a vosotros, a la prensa especializada, que os interesa que esto funcione muy bien. En estos quince años que llevo en la tele, he estrenado nuevos formatos como Chester, Todo es mentira y ahora como jurado Top Star. Es una oportunidad para vosotros como industria. Deseamos todos que vaya muy bien este tipo de formato", continuaba el publicista.

Y añadía antes de marcharse a mitad de la rueda para presentar Todo es mentira. "Luego salen potencias como Israel u Holanda haciendo formatos que triunfan por el mundo. La cultura hay que pagarla, pero también la innovación. Hay una productora que está innovando, una cadena que está creyendo y unos profesionales que lo vamos a dar todo para que sea un éxito".

Sin embargo, las palabras de Mejide han contrastado por completo con la decisión de Mediaset España de enfrentar el estreno de este nuevo formato contra el estreno de la segunda edición La Voz Kids en Antena 3. Algo que, por ejemplo, no gustó a Eva González.

"No me gustaría que La Voz Kids compitiera con Top Star. Creo que hay espacio para todos y me encantaría que el público pudiese disfrutar de ambos programas en días distintos", confesaba la presentadora hace unos días.

Ocurrirá así lo mismo que ya sucedió en diciembre cuando Telecinco decidió mover la final de Idol Kids a la noche del viernes para enfrentarla a la final de la séptima edición de La Voz, con el objetivo de debilitar a un formato que en otra época fue suyo.

El objetivo, sin embargo, no se cumplió ya que la gran final de La Voz lideró la noche con facilidad al marcar un gran 20,8% de cuota de pantalla y 2.704.000 espectadores, siendo su gala más vista de la temporada.

En el otro lado de la moneda, Idol Kids empeoró sus datos en cuota de pantalla después de una trayectoria ascendente. El programa de Telecinco se quedó en un 15,9% y 2.432.000 espectadores, siendo la segunda opción de la noche.

De qué va 'Top Star'

Cada programa consta de tres rondas eliminatorias y una ronda final, en la que se decide el ganador de la noche. En cada ronda eliminatoria actúan tres cantantes -es decir, nueve artistas en cada gala-, agrupados bajo un estilo o característica común: ‘We are the champions’ (ganadores de otros talent shows), ‘Mamá quiero ser artista’ (hijos de personajes famosos) o ‘Corazón latino’ (expertos en ritmos del continente americano) serán algunas de las categorías tematizadas que vertebrarán cada programa.

El destino de los participantes lo deciden los mentores, si deciden pujar con dinero por ellos o no; y 'Los 50' que componen el público del plató que eligen en cada ronda un finalista entre los artistas que hayan ido a subasta y también al ganador del programa en la ronda final. Estas 50 personas tendrán un papel esencial y, por primera vez en la historia de estos formatos, tendrán voz además de voto: emitirán juicios y darán sus opiniones sobre las actuaciones en voz alta. En cada ronda, los mentores disponen de 30.000 euros cada uno para pujar. Durante cada actuación podrán hacer una apuesta económica inicial, si consideran que el artista tiene posibilidades de triunfo. Ese dinero será el precio de salida de la subasta que se realizará posteriormente en caso de que algún otro mentor haya apostado también. Si el concursante no recibe ninguna oferta, queda descartado. Entretanto, mientras dura la actuación, 'Los 50' marcarán en sus dispositivos de voto 'SÍ' o 'NO', pero el resultado de la votación se reservará hasta el final de la ronda completa.

Al terminar la interpretación, si solo un mentor ha apostado, se queda con el concursante; pero si ha habido más ofertas, Jesús Vázquez abre un proceso de ‘subasta’ en el que los tres mentores compiten pujando para ofrecer la cantidad de dinero más alta. Podrán elevar sus apuestas subiendo 1.000 €, 3.000 € o 5.000 € cada vez, sin perder de vista que deben administrar sus fondos para la ronda entera. Al acabar la subasta, el mentor que más alto haya pujado se queda con el artista.