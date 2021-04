Isabel Pantoja: "No conozco la docuserie de Rocío. En mi casa no se ve la tele, sólo se escucha música"

Isabel Pantoja: "No conozco la serie de Rocío. En mi casa no se ve la tele, sólo se escucha música" Gtres

Catorce meses después de su última salida pública para la presentación de Idol Kids y su supuesta reclusión en Cantora, Isabel Pantoja volvía a ponerse delante de las cámaras este jueves. Lo hacía precisamente para presentar otro talent show del que será jurado: Top Star, el nuevo formato de Mediaset España en colaboración con Fremantle.

El interés, por tanto, era mayúsculo teniendo en cuenta que la tonadillera volvía a la cadena que sólo unos meses antes había servido de plataforma a su hijo Kiko Rivera para que la atacara sin piedad y que, de paso, se dedicarán más de cien horas en apenas tres semanas a demoler su imagen.

"Me siento bien, con salud. Ha sido un año difícil, duro, extraño, fatídico... para millones de personas. Y dentro de esos millones también estaba yo. Volver a ver los focos hacía mi persona ha sido iluminarme de nuevo. Iluminarme mi alma, mi corazón. Estar al lado de Danna, Jesús y Risto ha sido fantástico. Estoy feliz porque he vuelto a trabajar con una gente maravillosa, que me cuida, me mima y me dan todo el calor que necesito. Encontrarnos, aunque no nos podamos abrazar, es fundamental. Ha sido un año duro, pero ya estoy aquí”, confesaba la cantante al inicio de la rueda de prensa cuando se le preguntaba por su vuelta a la televisión.

"No he estado recluida", decía poco después zanjando los rumores que se han alimentado en los programas de la cadena. "He estado en mi casa cuidando a mi madre, lo más grande que tengo en mi vida. Y ya me cuido muy mucho no sólo para no contagiar a mi madre, sino a nadie. Por eso he estado más de un año dentro de mi casa, desde la última rueda de prensa, hasta que me vacune, que lo estoy deseando".

En cuanto a la desorbitada cobertura que se le dio el pasado noviembre en Telecinco a sus problemas familiares, Pantoja contestó a BLUPER con un irónico "es que me quieren mucho". "Yo tengo un contrato en el cual tenía que hacer otro talent y es lo que estoy haciendo", decía tajante.

Asimismo descartaba que se haya planteado aventurarse a grabar una docuserie al estilo de Rocío. Contar la verdad para seguir viva. "No conozco el programa (...) No estoy viendo televisión porque salimos muy tarde de grabar, y cuando estoy en casa tenemos los horarios cambiados para cuidar a mi madre. En mi casa no se ve la televisión. Sólo tenemos música puesta".

Por último, preguntada qué tiene más valor, si su voz o su silencio, Pantoja dijo ser una persona "de hablar mucho, pero si de cantar". Eso sí, lo que no tiene precio es el amor de sus fans. “Una voz puede tener precio, pero el amor que te dan los fans a cambio de nada, no. Los llevo en el corazón, a todos. Sin ellos no seríamos nada”.

Danna Paola, Risto Mejide, Isabel Pantoja y Jesús Vázquez

"Las divas, divas son"

Por su parte, Jesús Vázquez quiso salir en defensa de su compañera, primero negando los rumores de que a la cantante le habría molestado que Risto Mejide subiera una fotografía con ella a Instagram y segundo negando una actitud altiva durante las grabaciones de este programa o de Idol Kids.

"Las horas que me he pasado con esta mujer nunca le he visto ni una mala cara, ni un mal gesto, ni contestar mal, ni hacer un desplante. Hecha las horas que haga falta, viene la primera, se va la última. No se queja de nada. No sé quién cuenta estas historias", se sinceraba el gallego.

"De todas formas, si después de 50 años, con 300 discos de oro, tantos de platino y tantos de diamante y haberse pateado medio mundo, si quiere comportarse como una diva, quiere pedir una cosa, hacer esperar a la prensa, tampoco hay que tomárselo tan mal. Si no lo hiciera, perdería el rollo. Para mí las divas, son divas y tienen que ser un poco divas. Disfrutemos de las divas y sus divinidades".