Jesús Vázquez echa un capote a Isabel Pantoja: "Las divas tienen que ser un poco divas"

Si hay un presentador en España que sabe remar siempre a favor de sus programas, ése es sin ninguda duda Jesús Váquez. Rey de los talents, el gallego volvió a demostrar este jueves su gran profesionalidad y compañerismo durante la presentación a la prensa de Top Star, el nuevo talent musical de Mediaset España y Fremantle, demostrando no tener ninguna pretensión de figurar más que nadie y echando un capote a Isabel Pantoja.

Siempre en un segundo plano, dejando que brillarán los mentores del programa, Risto Mejide, Danna Paola e Isabel Pantoja, el presentador rompió su discreción para negar los rumores de que a la cantante le habría molestado que el publicista subiera una fotografía con ella a Instagram y negando una actitud altiva durante las grabaciones de este programa o de Idol Kids.

"En las horas que me he pasado con esta mujer en este programa o en Idol Kids, nunca le he visto ni una mala cara, ni un mal gesto, ni contestar mal, ni hacer un desplante. Echa las horas que haga falta, viene la primera, se va la última. No se queja de nada. No sé quién cuenta estas historias", se sinceraba el gallego.

"De todas formas, si después de 50 años, con 300 discos de oro, tantos de platino y tantos de diamante y haberse pateado medio mundo, si quiere comportarse como una diva, quiere pedir una cosa, hacer esperar a la prensa, tampoco hay que tomárselo tan mal. Si no lo hiciera, perdería el rollo. Para mí las divas, son divas y tienen que ser un poco divas. Disfrutemos de las divas y sus divinidades".

Uno de los presentadores más queridos por el público, Vázquez cuenta que "Top Star es como una nueva generación de talents. A base de ideas muy innovadoras se le ha conseguido dar un giro muy interesante al concepto tradicional de talent show y, por primera vez en la historia de este tipo de formatos, vamos a ponerle precio al talento. Los mentores, más allá de valorar las actuaciones, van a apostar dinero real por sus concursantes favoritos. Entre los tres disponen cada noche de 270.000 euros para pujar, de los que el ganador de cada programa puede llevarse a casa hasta 30.000”.