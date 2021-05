La misteriosa despedida de Risto Mejide en 'Got Talent': "No es un adiós, sino un hasta luego"

Risto Mejide en 'Got Talent'

Este viernes, Telecinco emitía la final de la sexta edición de Got Talent. Minutos antes de que el público decidiera hacer vencedora a la actriz y cantante Celia Muñoz, Risto Mejide lanzaba un misterioso mensaje a sus compañeros, en forma de despedida, que hacían saltar todas las alarmas sobre la continuidad del catalán en el talent show.

Y es que, en el momento de la grabación de la última entrega de esta gala final, el contrato de Mejide con Mediaset España estaba a punto de finalizar. Sin embargo, el pasado 30 de marzo el grupo de comunicación hacía pública la renovación de su contrato de larga duración por dos años más. Habrá que esperar para ver si cuentan con el publicista para la séptima edición, pero de momento seguirá ligado al grupo con Top Star, ¿Cuánto vale tu voz?

"Como la televisión es muy azarosa y uno nunca sabe si volverá a coincidir en un plató, quería dedicar solo dos minutos a daros las gracias a cada uno de vosotros", anunció el catalán, antes de ir despidiéndose uno a uno de sus compañeros de mesa y expresarles lo que siente por cada uno.

"Paz, nos has enseñado mucho a este jurado. A mí me has enseñado la capacidad de superarte, luchar, resiste, ser profesional y de seguir dando esa sonrisa en los momentos más difíciles de tu vida para mí, tú eres una lección”, han sido sus palabras para la presentadora tras el año tan duro por el que ha pasado.

"Quiero dar las gracias a la cadena y a la productora por permitirme subir a un tren ya en marcha", apuntaba ella, visiblemente emocionada, ya que se incorporó a las grabaciones del concurso en sus semifinales a causa de la muerte de su marido.

Sobre Dani Martínez ha asegurado que "llevaba tiempo queriendo trabajar contigo y me has demostrado que, además de una mente maravillosa eres un compañero genial y ojalá todo el mundo en televisión tuviera el talento que tienes tú".

Pero el momento más emocionante llegaba con la despedida de Edurne. Antes de empezar, la cantante ya estaba llorando. "No quiero que esto sea un adiós, sino un ‘hasta luego’. Me siento tan orgulloso de haber compartido otro matrimonio y haberte descubierto como persona porque eres increíble", ha expresado.