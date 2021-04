Pastor, Griso, Losada: los periodistas a los que señaló VOX pero no se condenó en las teles

Hace ahora dos semanas, Unidas Podemos publicaba un vídeo en redes sociales en el que señalaba a distintos periodistas, entre los que se encontraban Ana Rosa Quintana o Vicente Vallés, bajo el lema "ellos ya han hablado demasiado. Ahora, que hable la mayoría".

"Una persecución a la prensa que no se veía desde el franquismo", según lo definía poco después la propia Quintana en El Programa de Ana Rosa. "Nunca en 40 años había visto algo así. No solo atentan contra la libertad de expresión, sino que apuntan a periodistas con la intención de silenciarnos, y lo que es más grave, poniéndonos en riesgo en un momento de gran polarización".

Ya entonces, gran parte de la profesión se solidarizó con estos periodistas y salieron en su defensa, tal y como sucedía este lunes cuando Pablo Iglesias elevaba el tono y definía a la periodista de Telecinco "portavoz mediática de la ultraderecha".

"Los políticos y el poder no están para señalar al contrapoder. Nos hemos equivocado de dirección en esta carretera. Los poderes estar para aguantar las críticas y para de responder a las exigencias de información de los contrapoderes, nos guste o no nos guste. Me preocupa mucho este señalamiento a periodistas, insisto con los que no comulgo”, decía Javier Ruiz en Cuatro al día.

Dicen que si PODEMOS señala a los periodistas es un ataque a la libertad de presa. Para esos mismos, que VOX señale a Javier Ruiz parece que no tanto.



Normal que Javier Ruiz se enfade. pic.twitter.com/Z0mjKZgOnh — DΛПIΣL 🌐 (@Daniel_Globo_) April 26, 2021

Sin embargo, después de que el presentador Joaquín Prat dijera que "nunca había visto que un vídeo electoral de precampaña se señale a periodistas en los 46 años que tengo", Ruiz tuvo que afearle recordándole que "eso mismo lo ha hecho VOX conmigo la semana pasada y no he visto a nadie protestar por esto."

"Podéis mirar, en una intervención precisamente con Ana Rosa, por desmentir por primera vez una cosa que es flagrantemente falsa, lo de los 4.700 euros de los menores", le recordaba el que una vez fuera presentador de Las mañanas de Cuatro.

Y así es. La cuenta de VOX publicaba un vídeo en el que se mostraba imágenes de Ruiz en las que le recordaba al partido que "la Manada fue un fenómeno español, muy español y mucho español", mientras intercalaban noticias de detenciones de inmigrantes. "Faltan hoteles de menas cerca de las casas de políticos y periodistas", escribía la diputada Rocío De Meer.

Faltan hoteles de menas cerca de las casas de políticos y periodistas.#ManadaDeMenas



pic.twitter.com/QVyKGntZHa — Rocío De Meer ن (@MeerRocio) April 15, 2021

Sin embargo, el caso de Ruiz no ha sido el único. De hecho, durante el comentado debate de la cadena SER en el que Iglesias se marchó después de que Rocío Monasterio no condenara las amenazas de muerte que había recibido, la diputada madrileña llamó a Àngels Barceló "activista".

Un adjetivo que también utilizó una semana antes con el periodista Diego Losada durante su entrevista en La Noche en 24 Horas después de que éste desmontara en directo una de sus mentiras.

Todo empezaba cuando, después de que el presentador le preguntara a la política de extrema derecha si sentían que tenían algo de responsabilidad en lo que pasó en Vallecas, ésta le espetó que tenía que "limitarse a ser entrevistador y no activista político".

Hoy @DiegoLosadaTv ha demostrado hasta qué punto TVE se ha convertido en un altavoz de la izquierda sectaria y violenta.



No obstante ante @monasterioR no tienen nada que hacer 👏👏👏 pic.twitter.com/M5ACyxO820 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) April 15, 2021

Asimismo, si echamos un vistazo a la cuenta de Twitter de la formación ultraderechista, también encontramos cómo se ha señalado a Susanna Griso a través de un retuit del responsable de VOX Jóvenes en Barcelona, Iván Canovas.

"La superioridad moral de la millonaria Susanna Griso es insultante. Qué fácil es dar lecciones a los votantes de VOX viviendo en la burbuja de una urbanización con murallas y seguridad privada", tuiteaba el político.

La superioridad moral de la millonaria @susannagriso es insultante. Qué fácil es dar lecciones a los votantes de VOX viviendo en la burbuja de una urbanización con murallas y seguridad privada. pic.twitter.com/1mJWvRvoIb — Iván Cánovas (@ivcanovas) April 15, 2021

También en campaña, el partido señaló a Ana Pastor después de que la periodista se preguntara si al partido se le podría definir como la ultraderechita cobarde después de que Monasterio cancelara una entrevista sólo unas horas antes.

Sentimos que a Ana Pastor le moleste, pero no vamos a normalizar el uso sectario de una concesión pública donde se patrocina el golpismo y se banaliza la violencia que sufren los simpatizantes de VOX. pic.twitter.com/BbKkYRrTe9 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) April 18, 2021

Aunque el ataque más flagrante de VOX a periodistas fue cuando la diputada Macarena Olona, señaló a Antonio García Ferreras y Ana Pastor durante una intervención en el Congreso de los Diputados como “la Gestapo que vigila la verdad oficial”.

Unas declaraciones que llevaron Atresmedia a mandar un comunicado a los medios para hacer público su rechazo total y absoluto a estas "inadmisibles e injustificables -especialmente en una representante pública y en sede parlamentaria- manifestaciones".

Tampoco podemos olvidar que durante su congreso en Vistalegre en octubre de 2019, Iván Espinosa de los Monteros dio paso a un vídeo en el que aparecían varios periodistas de laSexta como Ferreras, Pastor o Jordi Évole, y de fondo se escuchaban gritos de "fuera".