'Love Island' se protege: "Habrá más control que en otros realities y se moderará la ingesta de alcohol"

Love Island, la gran apuesta de Atresmedia para esta primavera, llegará el próximo 11 de abril a Neox. Este jueves se han conocido más detalles sobre este reality en el que los participantes tratarán de encontrar el amor -y de ganar los 25.000 euros del premio final- conviviendo en una villa de lujo y enfrentándose a todo tipo de pruebas físicas y mentales.

Al frente de este programa estará Cristina Pedroche, que en los próximos días viajará a Gran Canaria junto a todo el equipo para comenzar las grabaciones. "Llevaba tiempo esperando un formato como este", ha confesado la presentadora en una rueda de prensa a la que ha asistido BLUPER.

Boomerang TV (La Voz) se encargará de la producción de este formato: "Es muy distinto a todo lo que hemos hecho para Atresmedia", afirma Encarna Pardo, directora ejecutiva de Entretenimiento de la productora.

Uno de los puntos fuertes de Love Island será el casting, ya que además de los diez primeros participantes (cinco chicos y cinco chicas) habrá numerosas incorporaciones a lo largo del desarrollo del reality: "Ha sido muy difícil cerrar este casting", confiesa Pardo, que adelanta que recibieron "unas 8.000 solicitudes" para participar en el programa.

La media de edad de los concursantes será, según ha adelantado la productora, de 26 años, y habrá perfiles muy variados: "Son jóvenes atractivos, agradables de ver, pero con una personalidad muy clara", añade la directiva. Así, entre los participantes habrá "una enfermera de UCI, un arquitecto, un soldador o un deportista de élite", según se ha adelantado.

46 cámaras robotizadas captarán todo lo que ocurra en la villa, que se emitirá tan sólo 24 horas después de la grabación. Esto otorgará a las emisiones "un componente importante de directo", al contrario de lo que pasa en otros formatos similares como La isla de las tentaciones.

Protocolo de prevención

Durante la convivencia, el equipo no interactuará en ningún momento con los participantes, que sólo recibirán noticias sobre las pruebas a través de mensajes de texto en un teléfono móvil.

Para garantizar que esa estancia en la villa sea segura y esté libre de situaciones de riesgo, cadena y productora han establecido un estricto protocolo de prevención. "Hay un control en todos los sentidos para evitar cualquier tipo de actitud agresiva", responde Encarna Pardo a BLUPER. Además, desvela que Boomerang ha realizado test psicológicos a todos los candidatos y ha descartado a aquellos no aptos a pesar de que a priori cumplían con el perfil que buscaban.

Ese control se verá reforzado por un psicólogo que estará disponible en todo momento y observará lo que ocurra en la villa para estudiar posibles intervenciones. Un protocolo que hará que todo esté "mucho más controlado que en otros reality", según ha recalcado la productora.

Sobre la ingesta de alcohol, la cadena añade que, a pesar de que los participantes podrán tomar cervezas, no se les facilitarán "cantidades ingentes de alcohol", tal y como ha señalado Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia.

Ambiciosa apuesta

Atresmedia busca conseguir el éxito que 'Love Island' ha cosechado en varios países. Atresmedia

Lejos de tratarse de un formato relegado a Neox como 'secundario', la cadena asegura que Love Island está pensado específicamente para el canal temático. "Atresmedia siempre busca formatos e intenta encajarlos en el canal que se ajustan", apunta Ferreiro.

El decalaje de apenas 24 horas entre grabación y emisión permitirá al público tener un gran poder sobre lo que ocurra en el programa. A través de la app oficial, los espectadores podrán tomar importantes decisiones que afectarán directamente al devenir de la convivencia en la villa.

"Yo me voy a descargar la app para tomar decisiones", confiesa Cristina Pedroche, que afirma estar feliz con este formato. "Creo en el amor a primera vista. El día que conocí a David dije 'me voy a casar con este señor'", desvela la presentadora, que asegura que, de haber estado soltera, no habría dudado en presentarse al casting.

El programa contará con cinco emisiones semanales en Neox, de domingo a jueves, así como con una entrega exclusiva los viernes para los suscriptores de ATRESplayer PREMIUM, que podrán acceder a contenido inédito. Además, otras cadenas del grupo como laSexta o Europa FM tendrán secciones específicas para comentar el reality. Por otro lado, Atresmedia ha desvelado que "se baraja algún tipo de emisión o resumen en Antena 3", aunque todavía no se ha concretado nada a este respecto.

Sobre si este programa abrirá la puerta a emitir un reality en Antena 3, Carmen Ferreiro apunta que la puerta "nunca ha estado cerrada" y que la cadena siempre busca "formatos atractivos".