Por qué Iñaki López no presenta 'laSexta Noche': un problema médico le aleja un tiempo del programa

Cuando esta noche los espectadores de laSexta Noche se asomen a ver una nueva entrega del programa de laSexta se llevarán una sorpresa, ya que no estará al frente del mismo su presentador, Iñaki López.

Ha sido el propio periodista el que ha acudido a redes sociales para explicar el porqué de su ausencia, que le mantendrá varias semanas de baja. "Un problema de salud relacionado con la vista me mantendrá alejado un tiempo del plató de laSexta Noche", ha explicado el vasco.

López será sustituido durante este tiempo por "el infalible Hilario Pino". "Os echaré de menos", ha añadido el periodista, que no ha dado más detalles sobre su ausencia ni cuando volverá a ponerse al frente del programa.

Un problema de salud relacionado con la vista me mantendrá alejado un tiempo del plató de La Sexta Noche. Os dejo en las manos del infalible Hilario Pino.

Os echaré de menos. — Iñaki López (@_InakiLopez_) March 20, 2021

"Nosotros también te echaremos de menos. Ojalá te recuperes pronto, estás en buenas manos", le ha escrito la copresentadora de El Intermedio, Sandra Sabatés. "Prometemos mimos", le ha contestado su pareja y colaboradora de El Intermedio, Andrea Ropero.

El mensaje más sorprendente ha sido el del senador del PP, Rafael Hernando. "Mucho ánimo y que te restablezcas pronto", le ha escrito el conservador, con breve respuesta de López. "Gracias Rafa".

Hay que recordar que López y Hernando han tenido algún que otro enganchón en redes sociales. De hecho, hace tan sólo unos días, el presentador dejaba sin palabras al político.

"Madrid no quiere cierre total en semana santa. Las CCAA de su entorno y Sanidad quieren cerrojazo total, toque de queda y q los estudiantes no vuelvan a casa. Las infantas no nos esperan y se vacunan. PP y VOX lo califican como "un asunto privado"", escribía López.

"¿Y de los seis millones de parados las colas del hambre, los fondos europeos, o del champán y masaje del Ministro Abalos no vais a decir nada?", preguntaba Hernando.

"Buenos días Senador! Como cada sábado hablaremos de la crisis económica. Lo venimos haciendo desde 2013, cuando la tasa de desempleo rondaba el 27% con más de seis millones de parados", le contestaba el periodista.