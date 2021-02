¿Quién es Montse Suárez, la abogada de ‘Sálvame’ y otros programas de Mediaset?

Desde hace unos meses, el universo de Mediaset cuenta con Montse Suárez en su plantilla de colaboradores habituales. La hemos visto, por ejemplo, hablando en Sálvame sobre todos los escándalos que rodean al testamento de Paquirri desde un prisma legal, o también, incluso, de los posibles delitos a los que acusaron a José Antonio Avilés y cuánta cárcel podría tener por ello.

Pero ¿Quién es Montse Suárez? Se trata de una madrileña, licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU. En su currículo encontramos experiencia en el sector bancario, ya que desde 1996 y hasta 2004 trabajó para la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios. Durante esa etapa ejerció la acusación popular en nombre de Ausbanc en procedimientos como los casos Banesto, Gescartera, cesiones de crédito y chiringuitos financieros. Más tarde también trabajó de forma externa para el BBVA.

Desde 2011 fue la cara visible del sindicato de Manos Limpias, ejerciendo labores de portavoz en diversos medios de comunicación durante dos años. En 2013 publica La justicia no es igual para todos, editado por La esfera de los libros.

Con experiencia como modelo de pasarela, Montse Suárez comenzó a hacerse un hueco en la pequeña pantalla gracias al programa El gran debate, de Telecinco, el formato que rescató el espíritu de La Noria. Más tarde comenzaría a participar en otros espacios como Abre los ojos... y mira, De buena ley, Las mañanas de Cuatro, Ya es mediodía, La pr1mera pregunta, Sálvame, Sábado Deluxe, La herencia envenenada o Todo es mentira. A eso se le suma apariciones en Metropolitan, Intereconomía o la desaparecida Veo Televisión.

El pasado mes de enero, Suárez tuvo un desencuentro mediático con Leticia Sabater, después de que la cantante fuese a Sábado Deluxe a hablar de una fiesta ilegal que se hizo en su chalé de Madrid. “Por cierto, una cosa a la abogada esta famosa. Tú antes de hablar lo que tienes que hacer es informarte. Te lo voy a decir claramente, los abogados buenos no están en la tele, están preparando sus juicios en el despacho. A ver si los de Cuatrecasas van a estar aquí”, dijo Sabater, dirigiéndose a Suárez sin mencionar su nombre.

La abogada le respondió desde Todo es mentira. “Hay determinadas personas que cuando son pilladas in fraganti en una posible conducta irregular, como fue el caso de esta señora, resulta que ataca a la toga. Y yo por la toga mato porque es mi profesión”, dijo muy seria. “¿Qué sabe esta señora de las horas que dedico yo a mi profesión? Yo trabajo de sol a sombra y vengo a los medios en horas donde no hay actuaciones judiciales, donde puedo con el esfuerzo que hago. No me meto con esta señora que dice que es actriz, cantante, presentadora, que se hizo famosa en los años 90”, argumentó.

En el apartado personal, Montse Suárez está casada, pero es muy celosa de su intimidad y no suele hablar de ella ni exponerla en las redes sociales.