El dardo de Gema López a Chelo en ‘Sálvame’: “Haz lo que hago yo y no te disfrazarán”

Al igual que Anabel Pantoja tiene el sambenito de vaga entre los compañeros de Sálvame, Chelo García-Cortés tiene el de poco habladora. Un reproche que ha vuelto a ponerse de manifiesto este jueves, cuando Jorge Javier Vázquez, el presentador del formato, le hizo una referencia a lo poco que había abierto la boca durante la tarde.

“En algún momento a lo largo de estos once años ¿te has planteado seriamente hablar más?” le preguntaba Jorge Javier Vázquez a Chelo, que respondía sin problemas. “Si los directores no están contentos conmigo que me echen, yo no me voy. Cada uno es de una manera, a lo largo de estos once años he dado momentos a este programa, muchos y muy buenos”.

Mientras Chelo García-Cortes hablaba, por la pantalla no dejaban de pasar imágenes de ella disfrazada en diferentes momentos del programa, entre otros, de las Meninas, de la muñeca Annabelle, de Mafalda o de Pippi Calzaslargas, entre otros.

“Desde dirección me dicen que tienes días, y que el de hoy no ha sido especialmente bueno” añadía Jorge Javier. “¿Echas de menos disfrazarte?” le preguntaba, sabiendo que a Chelo no le gusta pasar por caracterización.

Chelo García-Cortes disfrazada de Mafalda

“Me he disfrazado muchas veces muy cabreada. Basta que diga que no lo quiero para que me lo hagan” explicaba Chelo, que admitía sentirse orgullosa de cosas que ha hecho en Sálvame, como por ejemplo, su participación en Quiero dinero, donde quemó una foto de Isabel Pantoja o responder si ha deseado la muerte de su hermano.

“Creo que he sido una de las mejores concursantes de Quiero dinero”, reconocía, pese a las críticas que recibió por ello de sus compañeros. Kiko Matamoros, sin embargo, le restaba valor a su concurso. “Habéis participado tres, no tiene mérito”, le decía su compañero, que este jueves iba vestido del genio de Aladdín.

Volviendo al tema de los disfraces, Gema López le ha preguntado a Chelo si “mañana te traigan lo que te traigan, te lo pones”. García-Cortés le decía que se quería disfrazar con ella, respuesta que no ha gustado nada a López. “Pues haz lo que hago yo en este plató y a lo mejor no te disfrazan. Piénsatelo”.

“Lecciones las mínimas” pedía Chelo García-Cortés a su compañera. Gema, por su parte, decía que es frecuente que Chelo se queje de que a Gema no la disfracen, y que cuando la dirección le da algún toque de atención la veterana periodista se chiva de que sus compañeros también tienen actitudes similares.

“No me lo merezco” decía Chelo García Cortés, ante las críticas. “¡Basta de lecciones de doctora de Universidad, tú eres tú y yo soy yo!”, añadía. “Lo que me parece ofensivo es que para defenderte tú de que no te gusta un disfraz tenga que ponérmelo yo”, zanjaba Gema la conversación.