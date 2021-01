‘Sálvame’ insinúa una “fuerte amistad” entre Isabel Gemio y Chelo García Cortés

Noticias relacionadas El director de 'Sálvame' echa a Laura Fa por acusarle de malmeter a Belén Esteban

La tensa entrevista entre Isabel Gemio y María Teresa Campos sigue trayendo cola. Después de las reacciones tanto por parte de Gemio como por la matriarca de las Campos, este viernes Sálvame contaba con la presencia de Rosa Villacastín para seguir desgranando esta polémica. Además, salió a la palestra la amistad que unía a Chelo García Cortés y Gemio en el pasado.

El programa puso en el punto de mira esta relación que unió a la colaboradora de Sálvame con la periodista durante más de 30 años, llegando a insinuar que existen voces que aseguran que esa amistad habría ido más allá y que Cortés era servicial con Gemio.

"Yo he sido amiga de Isabel Gemio. La conocí como periodista, tuvimos mucha relación las dos. No recuerdo la cantidad de reportajes que le hice y hace dos años se corta la relación por parte de Isabel. Porque, en primer lugar, no le gusta que trabaje en Sálvame y, en segundo, porque me hace responsable de la última entrevista que dio Nilo Manrique en el Deluxe”, explicó la colaboradora.

Y es que hubo una época en la que ambas fueron compañeras de trabajo en la radio, donde Cortés le hizo numerosos reportajes a la presentadora. "Yo cobraba por mi trabajo de periodista y lógicamente yo te puedo decir que a Isabel le hice cientos de reportajes y al final a nivel de profesional, en ese sentido, ella me debe más a mí que yo a ella", comentó.

Sin embargo, estas insinuaciones no gustaron nada a Chelo, que amenazó con demandar a sus compañeros si seguían adelante con ello. Preguntada por Kiko Matamoros sobre si de verdad lo haría, la colaboradora en un principio echaba balones fuera. "Yo he dicho que Isabel es muy de demandar", aseguró, hasta terminar reconociendo que estaría dispuesta a denuncias a sus compañeros.

"A lo mejor llega un momento en el que me canso de que se me relacione con gente que no tengo nada que ver. Primero porque tengo una vida estable desde hace 30 años y porque estoy cansada de ser la 'Mata Hari' de este programa", advirtió la colaboradora, muy contundente.

La inquina de 'Sálvame' con Isabel Gemio

Jorge Javier Vázquez ha desvelado el origen de su enemistad con Isabel Gemio. Mediaset

Como ya hemos analizado esta semana en BLUPER, la entrevista de Gemio a Campos ha resucitado una guerra abierta entre Sálvame y la otrora presentadora de Sorpresa, sorpresa que viene dándose desde hace más de un lustro.

Hay que remontarse hasta el año 2014 para encontrar el origen de esta tensión. En septiembre de aquel año, Nilo Manrique, exmarido de Isabel Gemio, se sentaba en el polígrafo de Sábado Deluxe dispuesto a desenmascarar a la madre de sus hijos, vertiendo todo tipo de acusaciones.

Aquello no gustó nada a Gemio que, desde su programa en Onda Cero, definió el programa de Telecinco como "un circo de zafiedad y como unos impúdicos", además de otros calificativos.