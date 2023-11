La desviación de poder y la ley de amnistía

Nos resulta una curiosa coincidencia la vehemencia de los miembros del Gobierno, específicamente la del señor Bolaños, destacando que "la amnistía es plenamente constitucional y hará de España un país mejor", y la justificación que se realiza en la Exposición de Motivos de la Ley de Amnistía, haciendo una defensa encendida del ajuste de la ley a nuestro orden constitucional. Cualquiera diría que se han puesto de acuerdo.



La manifestaciones del citado miembro del Ejecutivo me recuerda lo que me decía mi maestra cuando era todavía un niño, al exclamar que "al mentiroso se le pilla antes que al cojo". Me resulta extraño que un ministro repita tanta veces que la citada ley es constitucional, a no ser que pretenda seguir la consigna de aquella técnica que se resume en una sola frase "una mentira repetida mil veces se convierte en verdad".



Pues bien, curiosamente tengo la misma sensación, tras haber leído la Exposición de Motivos de la Proposición de Ley de Amnistía, pues parece seguirse la misma consigna, ya que resulta chocante que la citada Exposición se dedique en su mayor parte a justificar la constitucionalidad de la ley, destinando apenas unas líneas a presentar el contenido de la misma. En este caso, las manifestaciones de legislador también me recuerdan un brocardo, utilizado con cierta frecuencia en los ámbitos judiciales, como es el de "excusatio non petita, accusatio manifesta", que viene a significar que todo aquel que se disculpa de una falta, sin que nadie la haya pedido, sus disculpas le están señalando como autor de la falta."



En esta colaboración tan solo quiero denunciar la evidente intromisión de nuestro Ejecutivo en las facultades que le corresponde ejercer al legislativo, pues no solo en los tiempos, sino también en las iniciativas, los hechos nos demuestran que nuestra Cámara Baja, que es en donde reside realmente la soberanía nacional, está al servicio de aquel.



En el fondo no hay que olvidar que la verdadera causa que origina la Ley se encuentran en las propias palabras de Pedro Sánchez cuando dijo enfáticamente que "Ha llegado la hora de la política y de la generosidad", como si la política y la generosidad no formaran parte de nuestro régimen constitucional.



Para desarticular los motivos contemplados en la tan citada Exposición de Motivos de la Ley de Amnistía, recomiendo la lectura del artículo publicado en el diario EL ESPAÑOL, el 30 de agosto de 2023, firmado por Agustín Ruiz Robledo e Inmaculada Ramos Tapia, en el cual se desmenuza punto por punto lo que ahora, solo unos meses después, pretenden hacernos ver a la inversa.

