Éramos pocos... y parió la abuela. Las abuelas que paren hoy en día son rubias y con vientre virtual, se llaman "vientres subrogados". Ana Obregón da a luz con performance postparto en silla de ruedas fashion de Miami. Ante esto se revuelven los nacionales con debates amañados estableciendo la típica pregunta falsa a la que decir "sí o no".

Debates que se originan en unos Estados donde se niega por definición la calificación de persona al engendrado y no nacido, y donde el aborto es un derecho. Se entiende así el marco mental que hace del crimen empoderamiento, trastornando el significado de la procreación al no verla como un don. Don de generar vida donde lo más relevante no es, como se siente el presunto generador sino cómo se va a criar el generado, el proyecto de bebé, mayormente.

Explicar esto a unas generaciones ultraegoístas debería ser el primer dato para comprender lo que se está tratando y enfocar las preguntas correctas.

En un país seco de vida, ante estos debates "televisivos demócrata-capitalista-posmodernos", hay que decir que no a todo.

Cambiar la perspectiva espiritual de la generación posmo es difícil, pero se puede hacer simplemente dejando de pensar en el sujeto y sus deseos, para volcarse en un bebé que debe venir con una esperanza nueva en su indefensión. Si no es aceptable en modo alguno una atrocidad como es el aborto, menos lo es comprar un hijo. Entiendo que hay pequeños casos puntuales y excepcionales para ambos asuntos, pero la raíz suele ser siempre la misma: el egoísmo.

El "ya nunca estaré sola" de la Obregón es igual al de "no le deseo" de cualquier abortista. No señoras, la clave está en el niño, en el olvido de uno mismo para sacrificarse por una nueva vida, que no es poco. Debates manipulados como éstos, valen para un sistema podrido al que solemos seguir el juego hasta que alguien pensará por encima del Estado para concentrarse y manifestar el amor verdadero, que suele ser el olvidarse de sí mismo para ser otro.

