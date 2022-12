Todo viene de Harvard, sin duda es una de las mejores universidades americanas. Sólo los estudiantes con grandes recursos económicos pueden acceder a ella o bien aquellos becados por su esfuerzo y CV. Ahora esta brillante universidad americana da cursos online que son caros, pero a la vez baratos. Estos cursos a mi parecer están desvirtualizando su prestigio. Hice uno de ellos sobre Literatura y todo consistía en chatear y volcar en tu ordenador los documentos o presentaciones que se rehúsan de año en año. No me sirvió de nada. Cualquier librería especializada en literatura en España ofrece excelentes libros para aprender por uno mismo. Otra cosa es que se beneficien en sus ingresos, es una fuente de ingresos más, y grande, pues a ellos pueden acceder estudiantes de todo el mundo. Simplemente no hay profesor.

Todo sigue viniendo de Harvard, si alguien habla en una tertulia menciona a esta universidad para dar autoridad a su pensamiento.

Pues bien, el modelo de los ejecutivos que salían de allí no evitó la actuación de los bancos americanos la crisis de Lehman Brothers por focalizarse en obtener el máximo beneficio en las hipotecas basura.

No fueron estos ejecutivos capaces de ver lo que su conducta provocaría en la sociedad americana, y por ende mundial, a pesar de las brillantes clases de sus MBA.

He estado en Harvard, visitando el campus como muchos españoles que vamos a Boston hacemos. Es impresionante, su biblioteca es enorme. Así que sin duda ofrece a los estudiantes todos los medios para aprender, los que están en el campus y pueden acceder a ellos.

Un investigador que estudió en una universidad pública americana, que tiene un coste de miles de dólares, hizo su tesis doctoral en Física y llegó a la conclusión que en ese campo había poco por descubrir, se sintió frustrado y se dio cuenta de que el gran descubrimiento por hacer es el inicio de la vida biológica, así que estudió Biología y destacó como investigador. Este investigador recibió el premio Nobel y fue profesor e investigador en una universidad de élite en Inglaterra.

Vamos al caso de España y las becas. Hay en el discurso de la izquierda una disyuntiva sobre el tema. Una vez contraté unas clases de inglés y el profesor que tuve me explicó que la enseñanza en España es gratis. Gratis no, pero no excesivamente cara a pesar de que haya estudiantes que necesiten becas y sean necesarias, pues no es comparable en ningún caso el valor adquisitivo con Estados Unidos.

Lo que hay que mejorar es lo que pasa dentro, cómo se enseña para prestigiarlas. En España hay universidades públicas sin requerir prácticamente mucho la movilidad de los estudiantes. No son Harvard. El intento debe de ser mejorar el medio de enseñanza y el profesorado. No hay oposiciones libres. No existen. Es un ente endogámico y los propios profesores del departamento deciden a qué alumno captar después del doctorado. Hay que abrir el sistema. Invertir en becas sí, pero mejorar la enseñanza y el profesorado. Además de más influencia del mundo empresarial con fondos privados en ella. Hay que mentalizar a los empresarios que invertir en educación es invertir en país, y en investigadores. La izquierda no quiere saber nada de este tema. Si los investigadores hacen sus másteres y doctorados en Harvard es porque ofrece no soló, también, buena enseñanza.

España, si no crece, no ofrecerá medios económicos a los talentos. La izquierda con la socialización tan tremenda de todo no puede dejar fluir el mundo empresarial, se llegan a poner impuestos adicionales a los bancos, es tan sencillo como que estos suban sus ganancias con tipos de interés o comisiones, y el mundo empresarial es lo que hace crecer a un país. Valores en un pensamiento más social por parte de lo los ejecutivos que salgan de ellas, con recorridos en los estudios de letras, de filosofía, literatura, etc. que acedan a los puestos de dirección de las empresas hará crecer a España y mejorará la inversión privada en educación pública, si la izquierda deja. Esperemos tener en España algo parecido a Harvard aunque sea público, que sin duda subirá las tasas y matrícula, aportando los estudiantes con medios económicos capital para mejorar el sistema y contribuyendo a repartirlo. Que algún tertuliano por fin, para fortalecer su pensamiento, mencione nuestras universidades públicas.

