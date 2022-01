Recientemente ha sido nombrado un nuevo ministro de Universidades en el gobierno de España. Se llama Joan Subirats, 70 años, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, cuota de Podemos, un individuo que votó a favor de la independencia de Cataluña y que participó en el referéndum ilegal convocado por los secesionistas catalanes. ¿Como es posible que acepte un nombramiento del estado “opresor” España ?. El cinismo y la hipocresía de algunos catalanes, en esta Cataluña que se derrumba, no tiene limites, salvo los económicos por supuesto (“la pela es la pela y los beneficios posteriores, mas”).



El gran Salvador Sostres, catalán y uno de los periodistas que mejor conoce el mundo catalán, lo ha definido claramente como “un cínico, un fantasma, un farsante, el cómplice necesario del crimen del populismo, es el más insigne caradura de Cataluña”. Claro como el agua y todo de acuerdo con lo esperado por este gobierno socialcomunista.



El nuevo ministro de Universidades, como el anterior y como todos los anteriores (al comunista Castells, ni nombrarlo), supongo que no le importará la vergüenza actual de las universidades españolas, repetida por cierto, año tras año, que nunca está entre las 100 primeras universidades del mundo y es superada en el ranking mundial de universidades por la argentina Universidad de Buenos Aires (UBA) y por la brasileña Universidad de Sao Paulo (USP), mientras eso si mantenemos, sistemáticamente desde hace años, en el podio de los 3 mejores equipos de futbol del mundo a nuestros representantes del Real Madrid y Barcelona, siempre por este orden.



Siempre me llamo la atención el escaso papel que en la sociedad española representa la universidad, al contrario de cuando viví en Estados Unidos con una beca de la Universidad de California en San Francisco (UCSF), ya que allí el sueño de los jóvenes y sus padres era y es, entrar en una universidad famosa y muchas personas se compraban una sudadera con su nombre impreso. Yo me compré la de UCSF y la de Berkeley, que por cierto todavía conservo. Aquí en España ni siquiera he visto sudaderas de la Universidad.



Estando en San Francisco, año 1990 y para conocer la famosa Universidad de Berkeley, hice un curso monográfico de biología molecular, que claramente escapaba a mis conocimientos como ginecólogo, pero que me sirvió para conocer el campus de Berkeley (entonces entendí el significado de la palabra Campus), sus edificios, instalaciones, biblioteca y sobre todo el profesorado. Me impactó todo.



En mi articulo sobre Castells, yo “sugería” considerar el nombramiento de Florentino Pérez, como Rector de la Universidad de Madrid o incluso Ministro de Universidades, para con una gestión profesional como pocas en el mundo, escalar rápidamente a puestos de honor en la Universidad Española, pero todavía no me han hecho caso, lamentablemente para la universidad de España.



Estas “cosillas” sin importancia me hacen recordar algunas de las 32 las universidades fundadas por los “bárbaros” españoles (según decían los holandeses, ingleses y norteamericanos) en Hispanoamérica:



• Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, Republica Dominicana, fundada en 1538, como Universidad de Santo Tomas de Aquino

• Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM (Lima, Perú), fundada el 12 de mayo de 1551, por Carlos I

• Universidad de México, 1551, por Carlos I y refundada en 1910 como Universidad autónoma de México



Los españoles, según Marcelo Gullo, en su excelente libro “Madre Patria” fundaron 32 Universidades en América: 8 universidades en México, 4 en Perú, 4 en Colombia, 3 en Ecuador, 3 en República Dominicana, 3 en Chile, 2 en Guatemala, 1 en Panamá, 1 en Argentina, 1 en Nicaragua, 1 en Venezuela, 1 en Cuba. Estas Universidades se fundaron siguiendo el modelo de las primeras universidades de España (Salamanca 1218, Valladolid 1241, Complutense de Madrid 1293).



Por cierto, la primera universidad (en realidad College) que fundaron los ingleses en América fue la de Harvard en 1636, es decir 98 años después que la primera universidad que fundó España en América, la de Santo Domingo en 1538. Los holandeses, aparte de llevarse hasta los muebles de Brasil, no fundaron ninguna Universidad en América, en los siglos XVI a XVIII. ¿Sabían esto los incultos e ignorantes políticos españoles que todavía defienden la leyenda negra de España?



A todas estas universidades, españolas e hispanoamericanas, a tenor de los resultados en el mundo universitario, se les dio mas importancia en el mundo cultural y de la educación, que a las politizadas y endogámicas universidades españolas actuales. Así nos va, con semejantes personajes “intelectuales” como los ministros de Universidades. En mis muchos viajes a Hispanoamérica y Estados Unidos, me he sentido orgulloso de muchas cosas de España, pero nunca de sus Universidades.

