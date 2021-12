Las canas del presidente Sánchez

Un amigo mío, tras ser denunciado por un caso de supuesta malpráctica obstétrica, cambió el color su frondoso y envidiable pelo de la cabeza en 4 años de negro a blanco, sin lugar a dudas por las preocupaciones personales, familiares y profesionales de la querella. Tras celebrarse el juicio, fue declarado inocente, aunque en el caso de este colega, el daño estaba ya hecho y se quedó con el pelo blanco a sus medianos 40 años.

No se si ustedes se están dando cuenta del cambio del color del pelo del presidente Sanchez, que ha pasado en escasos 2 años, de un negro total a una mezcla, todavía incipiente, de negro con canas de color blanco. Suele empezar el cambio por las sienes y luego se distribuye por la melena. A no ser que Pedro Sanchez se tiña las canas, como hacen otros políticos y personas, el camino será inexorable: en unos años pasará a predominar el color blanco al color negro. Es lo que le ha pasado a Barack Obama, tras los 8 años de mandato, con el pelo completamente blanco, sobre todo cuando se llega al cargo demasiado pronto, como Obama o demasiado ligero de méritos, como es el caso de Sanchez.

Hay varias razones para ello, pero muy resumidamente, les diré dos:

1. Edad y Genética. Inexorables y contra las cuales es imposible luchar, aunque si enlentecer su proceso.

2. Preocupaciones y Estrés. Es la principal razón de las canas cuando el cambio ocurre rápidamente como es el caso del presidente del gobierno de España. Supongo que estará preocupado y mucho (las canas no mienten, dice un proverbio popular) por su deseo psicopatológico de permanecer en la Moncloa al precio que sea, incluso vendiendo su alma al diablo.

Es evidente que una persona con una personalidad normal no aguantaría la cantidad de reveses que cada día le proporcionan la vida diaria de España, dados a conocer por la prensa seria de este país, las TV no pagadas por el gobierno, los informes de la Unión Europea, las noticias internas de España, los silbidos, abucheos e insultos de los ciudadanos en todo el territorio español etc.

Hay que tener una personalidad muy especial, para aguantar todo el chaparrón, sin inmutarse con tal de seguir en la Moncloa, y seguir la vida de un nuevo rico, con el Falcon y las gafas de sol, las vacaciones en La Mareta con los amigos y familias y las fotos con el presidente norteamericano Joe Biden en sus dos “maratonianas” entrevistas y las fotos en el G-20, aunque sea solo de invitado.

No olvidemos que lo mismo que Chavez y Maduro en Venezuela, Pedro Castillo en Perú, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia y López Obrador en México, todos han llegado al poder tras votarlos el pueblo, igual, no exactamente, que Pedro Sanchez en España. ¿Por lo tanto quién es el culpable?

Estos deseos de permanecer en la Moncloa al precio que sea, le están pasando factura al Sr. Sanchez, ya que cuando llega la noche y acaba su jornada laboral, llega la hora de ver que su resiliencia, su aguante para vivir imperturbable al filo de lo imposible, como dice Pedro J. Ramírez, tiene un limite y empieza el desgaste físico personal con canas, arrugas, insomnio, cambio del aspecto, etc, ya que es muy difícil para un ser humano enfrentarse a todos sus problemas, sin que el cuerpo le pase factura, como es el caso de Pedro Sanchez ya que tiene demasiados demonios en su vida, como:

a) Pactos con los comunistas de Unidas Podemos, con los independentistas catalanes de ERC, con los etarras de Bildu, etc. cuando dijo una y mil veces que no lo haría.

b) Mentir de una forma que abochornaría hasta a sus padres y que tiene en la hemeroteca su principal prueba, no hay mas que consultarla. Es un mentiroso compulsivo, como dice acertadamente Eduardo Inda.

c) Matar políticamente a quienes ya no necesita y le estorban, al mas puro estilo Stalin y el Che Guevara (estos los mataban de verdad) e incluso “mata a sus sicarios”, José Luis Abalos, Carmen Calvo, Iván Redondo, como recientemente ha dicho en un programa de TV, el escritor y académico Arturo Pérez Reverte, lo cual es un aviso claro a los nuevos sicarios sobre su utilidad y su futuro.

d) Odio cerval a su propia ciudad, Madrid, ya que ha descubierto que no le vota a él y eso una personalidad psicópata no lo puede consentir y por eso carga contra todos y especialmente Isabel Díaz Ayuso, la presidente y una mujer mucho mejor política que Sanchez y que le sucederá en la presidencia del gobierno español.

Las canas de Sanchez al final de esta legislatura nos indicarán especialmente los triunfos de Madrid y de Díaz Ayuso. Y ahora que esta “durmiendo con su enemigo” Yolanda Díaz y su frente amplio uruguayo, lo que le faltaba. Como Ayuso siga así, pronto le veremos el pelo blanco a Sánchez.

